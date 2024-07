Grupo Legal Gebeloff y el proceso para recuperar dinero adeudado en Estados Unidos

El proceso de cobro de deudas es una experiencia que no resulta agradable para muchas personas por múltiples razones. Y en el caso de una deuda contraída en el exterior, esto se puede llegar a convertir en una situación aún más estresante.

Para evitar preocupaciones y malas experiencias, los especialistas recomiendan contratar los servicios de un bufete de abogados especializado en recuperar el dinero adeudado en EEUU. En ese sentido, el Grupo Legal Gebeloff es una firma jurídica con más de 30 años ofreciendo sus servicios como cobradores de deudas comerciales en todo Estados Unidos, desde cualquier parte del mundo.

Proceso para recuperar dinero adeudado en EEUU El primer paso para realizar el proceso de cobro de deudas comerciales en Estados Unidos es enviar una petición, con la documentación necesaria para avalar la demanda del pago, ya sea un contrato escrito, facturas, órdenes de compra, comunicaciones escritas o pruebas del envío. Una vez enviada, el grupo de abogados procede a revisar los documentos y establecer una estrategia específica para el cobro de la deuda.

Una vez que el abogado determine que existe una oportunidad razonable para recuperar el dinero, que se establezcan los honorarios legales y costes anticipados para representar la petición de cobro, y el cliente decida contratar el servicio, el equipo profesional comienza el procedimiento mediante la ubicación de la cuenta del cliente en la localidad del deudor.

Qué ocurre cuando no se llega a un acuerdo con el deudor Una vez que los abogados de cobro contacten al deudor y establezcan una demanda para cobrar, es decisión del deudor de fijar o no el acuerdo de un pago aceptable. De lo contrario, se procederá a completar la acción procesal.

Si el moroso acusado no defiende la demanda, el equipo de letrados garantizará una sentencia por incumplimiento. No obstante, si existe una disputa legítima, el insolvente tendrá la oportunidad de contratar un profesional jurídico para defenderse. También puede ocurrir que el abogado defensor intente resolver la situación mediante un pago único o con un plan estructurado de pagos.

Por el contrario, si los abogados de cobro no logran asegurar un pago y el conflicto deriva en un juicio, el siguiente paso es el de optar por el embargo de activos. Para esto, el bufete inicia la búsqueda de cuentas bancarias y demás activos para garantizar el cumplimiento del acto procesal. Una vez obtenido el juicio, el deudor tiene la obligación de aportar documentación financiera como estados de banco, devolución de impuestos y demás documentos que ayuden al cliente a recobrar su dinero.

Cada caso de recuperación es diferente. Por tal motivo, para garantizar la recuperación total de la deuda del cliente, los expertos recomiendan contar con un equipo de especialistas en el cobro de deudas, como Grupo Legal Gebeloff, ya que estos son capaces de establecer estrategias personalizadas para liquidar cualquier cuenta comercial por cobrar en Estados Unidos.