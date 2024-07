Los servicios jurídicos de Igualada Belchi Abogados ofrecen acceso a los beneficios de la Ley de la Segunda Oportunidad

Tanto los profesionales autónomos como los particulares pueden recurrir a distintas vías de financiamiento para cubrir sus necesidades. Sin embargo, cuando las deudas no se gestionan adecuadamente surgen dificultades económicas. En estos casos, es posible llegar a una situación de insolvencia de la cual es muy difícil salir.

Ante este escenario, una de las mejores soluciones legales es la que ofrece la Ley de la Segunda Oportunidad, una normativa que, bajo ciertas condiciones, permite a las personas en esta situación eliminar sus deudas para reintegrarse al sistema financiero. Ahora bien, para acogerse a estos beneficios es fundamental buscar asistencia legal especializada como la de Igualada Belchí Abogados.

Condiciones para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad La Ley de la Segunda Oportunidad es un mecanismo legal formulado para autónomos y particulares cuyo objetivo es facilitar una salida ante una situación de sobreendeudamiento. Bajo ciertas condiciones, esta normativa permite exonerarse por completo de deudas de forma permanente.

Para acogerse a estos beneficios, el deudor tiene que declararse insolvente, y comprobar que su patrimonio y situación económica son insuficientes para solventar sus pasivos. Asimismo, esta persona debe demostrar que actúa de buena fe y no tiene que haber solicitado previamente la figura del concurso de acreedores.

Por otra parte, el total de la deuda a cancelar, desde la reforma de 2022, no tiene límite máximo. Además, los beneficios de esta normativa incluyen la cancelación de procesos de embargo, así como la salida del beneficiario de los ficheros de morosos. No obstante, es fundamental que durante los últimos diez años el solicitante no haya sido procesado judicialmente por delitos socioeconómicos o patrimoniales.

Por otro lado, se deben mantener las condiciones a lo largo de cinco años. Si la situación económica del deudor cambia drásticamente en este lapso, o sus acreedores consideran que este no actúa de buena fe, pueden ir a los juzgados para solicitar la revisión del caso. Además, algunas deudas no son exonerables, como las generadas por pensiones alimenticias o las contraídas por responsabilidad civil extracontractual.

Apoyo jurídico especializado para acogerse a los beneficios de esta normativa Debido a las especificaciones que implica la Ley de Segunda Oportunidad, es fundamental recurrir a profesionales especializados para solicitar este beneficio ante los juzgados.

En las regiones de Almería, Murcia y Alicante, uno de los referentes en este ámbito es Igualada Belchí Abogados. Este despacho jurídico cuenta con especialistas altamente experimentados en esta normativa. Además, sus letrados están cualificados en derecho mercantil y societario, y poseen conocimientos en todas las áreas legales necesarias para abordar los casos de sobreendeudamiento. Estos expertos trabajan en equipo para proporcionar un enfoque multidisciplinario que aporta confianza a sus clientes y les da la tranquilidad de disponer de una representación legal sólida y efectiva.

Por lo tanto, Igualada Belchí Abogados es una de las mejores alternativas de respaldo para quienes se ven ahogados en deudas imposibles de pagar. Con el apoyo de estos profesionales es posible ampararse en la Ley de la Segunda Oportunidad y empezar de nuevo.