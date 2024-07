La Tienda de Instrumentos Musicales que Revoluciona el Mundo de la Música

¡Todos los instrumentos que se necesitan en una sola tienda!

Musicopolix, nacida en 2010, se ha convertido en una tienda de referencia en el mercado de instrumentos musicales en España. Desde su inicio, ha revolucionado la manera de vender instrumentos y accesorios musicales, combinando calidad, precio y un servicio excepcional tanto en sus tiendas físicas como en su tienda online.

Como cadena pionera en franquicias de instrumentos y accesorios musicales, Musicopolix ofrece más de 7 mil referencias de las mejores marcas, tanto importadas como nacionales, con un especial enfoque en marcas premium como Memphis, Fender, Alhambra…

Las dos grandes ventajas de Musicopolix son su amplio stock de marcas a precios competitivos y su excelente servicio de asesoramiento para todos los públicos: principiantes, aficionados, profesionales, profesores, colegios e instituciones. En particular, se dedica con especial atención los aficionados o principiantes del sector musical.

Compromiso con la Educación Musical Además de ser una tienda de instrumentos musicales, Musicopolix está comprometida con la educación y el desarrollo musical. El objetivo es claro: fomentar la pasión por la música desde la infancia y proporcionar recursos educativos de calidad para que todos puedan descubrir el potencial que llevan dentro, cuentan con instrumentos musicales para clases de música en colegios a partir de 3 años: flautas, panderetas, tambores, baquetas…

La educación musical es un ingrediente fundamental para el desarrollo. A través de ella, no solo aprenden a tocar un instrumento o cantar, sino que también desarrollan habilidades y valores que les serán útiles a lo largo de toda su vida.

El Club Musicopolix ofrece a sus miembros un 3% descuento en todas sus compras y envíos gratis a partir de 10 €. Además, si un cliente no está satisfecho con su compra, puede solicitar un reembolso garantizado en 48 horas, además de descuentos personalizados y otras sorpresas.

Si se ama la música no se puede perder una visita a alguna de las tiendas y descubrir la increíble gama de instrumentos y servicios disponibles. Con un firme compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, Musicopolix continúa siendo la tienda de referencia para músicos de todas las edades y niveles.