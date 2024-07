Jefrauto, tienda online de repuestos en una hora y primeras ventas en un día

Lanzar un negocio en línea es un gran desafío para una pequeña tienda. Las agencias web prometen un paquete completo de servicios, pero en realidad todo resulta ser complicado, largo y costoso. Y cuando el sitio web está listo, el vendedor se queda solo con el proceso de configuración. Sin embargo, recientemente han surgido ofertas en el mercado que hacen que la digitalización sea accesible incluso para los negocios más pequeños. Gracias al servicio de Avtopro, surgió Jefrauto.es en la red global.

Una tienda por suscripción: simple, rápida, justo lo que se necesita Todo esto lleva mucho tiempo y es costoso, pero no garantiza ni visitantes ni ventas. Una tienda lista de Avtopro es concisa y eficaz, ya que, además de un diseño adaptativo y todas las páginas necesarias, está equipada con funciones especiales para la venta de repuestos. Comience sus compras de la manera más eficiente: ingrese el código de la pieza en la barra de búsqueda de la tienda. En Jefrauto, es posible buscar por el nombre del repuesto, el VIN del automóvil o incluso por la marca, modelo y año de fabricación del vehículo.

Especialización estrecha: la principal ventaja. Avtopro no solo proporciona un sitio web, sino un sitio con un catálogo integrado de repuestos y herramientas que automatizan la rutina comercial (carga de productos, ajuste de precios, actualización de inventario). Agregar información, elementos de diseño y cargar listas de precios toma no más de una hora y después de eso, se puede comenzar a vender de inmediato.

Principales ventajas de la tienda en Avtopro Usando la tienda basada en Avtopro, se pueden obtener varias ventajas significativas:

Un catálogo de repuestos listo con información completa sobre aplicación y compatibilidad, basado en la base de expertos de Avtopro.

Sistema de pago integrado para la recepción instantánea de fondos en la cuenta personal.

Gestión de pedidos a través de una interfaz única, tanto en el marketplace como en la tienda en línea.

Alojamiento web gratuito de Avtopro, lo que reduce significativamente los gastos operativos.

Tarifa de suscripción fija por un paquete completo de servicios, sin gastos adicionales en desarrollo y soporte.

A diferencia de otras ofertas, donde los empresarios enfrentan el costoso desarrollo desde cero, gastos adicionales en la integración de módulos y la necesidad de pagar por soporte técnico y varias modificaciones, Jefrauto eligió una solución simple y transparente, perfectamente adecuada para negocios en línea.

Mejor gastar dinero en clientes, no en el sitio Cualquier sitio web, ya sea caro o barato, necesita publicidad para atraer visitantes. Un comprador y un producto son las condiciones necesarias para que se realice una venta, y el sitio web es solo el lugar donde esto ocurre. El bajo costo de la suscripción y la ausencia de grandes inversiones iniciales permitieron a Jefrauto gastar más en promoción y obtener los primeros leads en menos de 24 horas después del lanzamiento del sitio. Más de un año después de usar el sitio, su autoridad para los motores de búsqueda aumentó y los clientes comenzaron a llegar incluso sin inversiones gracias a la optimización básica. Con el tiempo, este efecto solo se acumulará, y los gastos en publicidad permanecerán solo como soporte y promociones ocasionales.