Los riders canarios rozan la cima del Mundial de Kitesurf Big Air en Gran Canaria

Superando los 40 nudos de viento y con unas condiciones durísimas, la costa de las Salinas de Tenefé puso a prueba a los mejores kitesurfistas del mundo en las primeras rondas eliminatorias por convertirse en los campeones del mundo de Kitesurf Big Air, modalidad en la que deben volar bien alto, pero con estilo. Tras las eliminatorias disputadas, resuenan los nombres de los canarios Jeremy Burlando y Lorenzo Casati (de origen italiano), los riders que representan a España y que hacen vibrar la playa cada vez que salen al agua.





“Las condiciones están increíbles, para este campeonato estoy enfocado en Jamie y Lorenzo, quien es un gran amigo de Tenerife y entrenamos juntos”, expresó Burlando, quien afirmó llevar ya un mes entrenando en este spot y probando nuevos trucos. En sus palabras, “he estado muy relajado y ahora que pase lo que tenga que pasar, solo quiero salir y pasarlo bien, conozco el spot, es lo que amo, si entrenas en condiciones difíciles, luego se hace fácil”, apuntó el rider tinerfeño.

Y es es que el holandés Jamie Overbeek, actual líder del ranking en esta disciplina, podría coronarse en Gran Canaria, seguido por Burlando en la clasificación general, con el francés Edgar Ulrich y Casati en tercer y cuarto puesto, respectivamente. Precisamente fue durante la final de la primera parada del tour mundial en Francia donde Overbeek le arrebató el primer puesto por pocos puntos a Burlando, por lo que la atención está puesta en la pugna por la final masculina.

“Las condiciones aquí son sorprendentes, he entrenado mucho para este evento, así que me gustaría ganar, creo que estoy bastante preparado mentalmente, los contrincantes más difíciles de vencer en este evento van a ser Lorenzo y Jeremy, pero cualquier otro rider podría sorprender, está claro que no va a ser fácil, pero lo voy a dar todo”, comentó Overbeek antes de salir al agua.

Además de los actuales líderes mundiales, los clasificatorios masculinos demostraron el gran nivel que hay en la playa, con varios riders que sumaban más de 20 puntos entre sus dos mejores saltos. Entre estos kitesurfistas destacaron el joven Leonardo Casati, hermano de Lorenzo, quien compite por Italia y ocupa el número nueve del ranking internacional; el holandés Giel Vlugt, número siete de la clasificación general; el brasileño Josué San Ferreira o el holandés Cohan Van Dijk, entre otros riders procedentes de más de 20 países diferentes.

Tras las eliminatorias masculinas, salieron al agua las kitesurfistas que optan a la corona de Big Air, entre las que se impuso la británica Francesca Maini, número cuatro del ranking mundial, quien obtuvo una de las mayores puntuaciones de la jornada, sumando 20,03 puntos en una de las mangas. Junto a Maini, se clasificaron para las semifinales la holandesa Zara Hoogenraad (número tres del mundo), la italiana Alice Ruggiu y la alemana Alessa Sophia Mensch, quinta del ranking mundial.

Los campeones del mundo

Con grandes probabilidades de que el título de la categoría masculina se quede en Gran Canaria, este viernes se disputará la tercera ronda eliminatoria, las semifinales y la gran final para coronar al campeón del mundo. Se prevé, además, completar la segunda ronda eliminatoria femenina, las semifinales y la final de la categoría femenina. “La competición se puede seguir en directo a través de la página web oficial de la GKA”, recordó Manuel Martínez, presidente del Club Deportivo Canakite Experiences y organizador del evento junto con la Real Federación Canaria de Vela.

El Qatar Airways GKA Big Air Kite World Championships Gran Canaria 2024, patrocinado por las áreas de Turismo y Deporte del Cabildo de Gran Canaria con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el Gobierno de Canarias, proclamará a los campeones del mundo de Kitesurf Big Air. El evento también cuenta con el apoyo de Ahembo con su marca 7up o Spar Gran Canaria.