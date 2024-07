Las operaciones de nuda propiedad se han duplicado en el primer semestre

Según los datos de MAS VIDA entre enero y junio de 2024 se han duplicado este tipo de operaciones respecto al año anterior.

El valor medio de mercado de estas viviendas es de unos 340.000 € y se venden con un descuento aproximado del 35% sobre su precio.

El usuario tipo que realiza la operación es una persona de 75 años y obtiene por la venta unos 220.000 € de media.

Durante primer semestre de 2024 se han duplicado las operaciones de nuda propiedad en España, según los datos de MAS VIDA. Sin embargo, es un mercado que tiene que crecer mucho en el país: durante el año 2023 solo se hicieron 1.845 operaciones de este tipo en toda España, según el Colegio de Registradores.

Según esta misma fuente, la Comunidad Valenciana fue la región más activa el pasado año con 461 ventas, seguida de Andalucía (321). En los primeros seis meses de este año la mayor parte de las operaciones de MAS VIDA se han hecho en Madrid y Barcelona.

Esta es una fórmula que permite a los mayores de 65 años vender su vivienda habitual a cambio de un pago único o de una renta vitalicia, manteniendo su usufructo; esto es, el derecho a seguir usando la vivienda de por vida.

Las operaciones de nuda propiedad tienen un descuento medio del 35% sobre el precio de mercado Según los datos de MAS VIDA, el perfil medio de quien realiza este tipo de operaciones es una persona de unos 75 años, que cuenta con una vivienda de un valor de mercado de unos 340.000 € y obtiene por ella unos 220.000 €, un 35% menos de su valor.

A cambio de este descuento el titular de la vivienda mantiene el usufructo y puede seguir viviendo en su hogar de por vida. El precio está en función de la edad del vendedor: a más edad la cantidad obtenida por la venta está más cerca de su valor de mercado.

Matrimonios o personas viudas de unos 75 años de edad que quieren obtener liquidez En España, el 85% de los mayores de 65 años tienen una vivienda en propiedad. Muchas de estas personas tienen una pensión de menos de 1.254 €, que es la pensión media contributiva en España, y necesitan hacer líquido su patrimonio inmobiliario.

Las personas que realizan estas operaciones obtienen liquidez para saldar deudas; bien para las suyas propias o bien para ayudar a sus hijos con sus hipotecas, etc. También las formalizan para, simplemente, recibir una cantidad importante y poder disfrutar de su jubilación sin apreturas.

Según Julián Franco, Socio Director de MAS VIDA, “el usuario de este tipo de estos productos es una persona o una pareja de unos 75 años, que tienen un piso propio generalmente en grandes ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona, que desean tener un colchón financiero o una renta vitalicia, pero que quieren seguir viviendo para siempre en su hogar”.

La liquidez obtenida en estas operaciones no tiene que tributar a Hacienda Un aspecto muy interesante de este tipo de operaciones es el tratamiento fiscal: los mayores de 65 años que venden su vivienda habitual en alguna de estas formas de hacer líquido sus activos inmobiliarios no tienen que tributar a Hacienda por el incremento patrimonial de la venta.

Según los datos de MAS VIDA de cada 100 operaciones de este tipo el 60% son para la venta en nuda propiedad, el 30% para una venta con alquiler garantizado (el vendedor se queda en la vivienda pagando una renta inferior al precio de mercado) y un 10% para obtener una hipoteca inversa.

Y entre quienes optan por la venta en nuda propiedad, el 50% elige la modalidad de recibir un pago único, el 5% una renta vitalicia y el 45% una fórmula mixta de ambas: una cantidad y una renta vitalicia.

El tiempo medio de formalización de las operaciones es desde unas 5 semanas desde que se inician las gestiones (tasación de la vivienda, búsqueda de un inversor, supervisión de la documentación, etc.) hasta que se firma en el notario. Las operaciones están reguladas por las autoridades financieras.

Este tipo de operaciones crecerán exponencialmente en los próximos años Otra opción para complementar los ingresos de jubilación sin perder la titularidad ni el uso de la vivienda es solicitar una hipoteca inversa. Según un estudio EPPARG realizado en 13 países entre los que está España, el mercado global de hipoteca inversa en Europa superará los 45.000 millones de euros en 2033.

Para Julián Franco “es necesario extender el conocimiento de este tipo de productos para facilitar a los mayores el aprovechamiento de su patrimonio inmobiliario; es una fórmula muy interesante para que puedan obtener ingresos adicionales para complementar su opinión que, además, no tributan fiscalmente siempre que el inmueble afectado sea su vivienda habitual”.

MAS VIDA es una compañía creada en 2019 especializada en soluciones financieras para complementar los ingresos de mayores de 65 años aprovechando su patrimonio inmobiliario. La compañía realiza operaciones de nuda propiedad en pago único o renta vitalicia, ventas con alquiler garantizado, hipotecas inversas, etc. Cuenta con profesionales provenientes del sector financiero e inmobiliario y cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana, Canarias y Cantabria.

La compañía trabaja con sociedades de tasación independientes y homologadas por el Banco de España y la CNMV para tasar los inmuebles, y cuenta con una cartera de inversores con dilatada experiencia en el mercado inmobiliario. Todas las operaciones que así lo requieran están supervisadas y reguladas por las autoridades monetarias.