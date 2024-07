ISID se une al Smart City Cluster

ISID se ha asociado como partner tecnológico con Smart City Cluster, una de las más importantes organizaciones que intentan promover la tecnología de ciudades inteligentes. La plataforma Intelion Safe City de ISID es una solución impulsada por inteligencia artificial que puede ayudar a las fuerzas del orden y a los ayuntamientos a mejorar la seguridad ciudadana y la seguridad general.

Madrid, 5 de junio de 2024. ISID, empresa tecnológica especializada en soluciones y plataformas de IA para el almacenamiento y análisis avanzado de vídeo y audio, es ahora socio tecnológico del Smart City Cluster, una alianza dedicada a conectar socios tecnológicos con gobiernos y agencias de la ciudad, para el avance de la tecnología de ciudades inteligentes en todo el mundo.

¿Qué es el Smart City Cluster? El Smart City Cluster es una alianza de más de 200 empresas e instituciones que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y que se dedica al desarrollo de las Smart Cities, entendiendo por tal el concepto de “ciudad eficiente, sostenible y confortable”.

El objetivo de esta alianza es conectar las ciudades con los socios empresariales, de conocimiento y tecnológicos mediante un modelo de cooperación entre todas las partes: empresas privadas, universidades, parques tecnológicos y organizaciones sectoriales.

El Smart City Cluster pretende cubrir toda la cadena de valor de la ciudad del futuro, desde su vertiente más tecnológica hasta la más social. La alianza fomenta la colaboración entre sus socios, favoreciendo la investigación, el desarrollo y la innovación en las diferentes soluciones y tecnologías orientadas al desarrollo de ciudades inteligentes.

Intelion Safe City La plataforma Intelion AI Video and Audio Analytics es el producto estrella de ISID, utilizado por agencias de inteligencia y de aplicación de la ley. Intelion Safe City se centra especialmente en las iniciativas de ciudades seguras que las ciudades de todo el mundo están implementando o ya tienen en marcha.

La plataforma puede conectarse directamente a las cámaras de vigilancia de la ciudad o a cualquier VMS que la ciudad ya tenga, donde se concentran las transmisiones de las cámaras de seguridad y tráfico. Intelion agrega una capa de análisis de IA al VMS para realizar análisis de audio y video asistidos, lo que ayuda a monitorear cientos de cámaras automáticamente sin intervención humana, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto libera una cantidad sustancial de personal de seguridad y aplicación de la ley, que ahora puede realizar un trabajo de mayor valor, en lugar de mirar transmisiones de cámaras todo el día.

Después de definir sus propias reglas de vigilancia y parámetros de búsqueda, Intelion funciona sin intervención humana, buscando matrículas, rostros, objetos o comportamientos específicos (multitudes, violencia abierta, etc.). Una vez que se encuentra algo, se envía una alerta de inmediato a los oficiales o al personal apropiados, para que se pueda tomar una acción informada de inmediato.

El tipo de automatización guiada por IA que proporciona Intelion se traduce en ahorro de personal y en un envío optimizado de los equipos adecuados (fuerzas policiales, bomberos, médicos, recogida de residuos, etc.) para cada situación específica. Intelion concentra toda la información en una sola pantalla, para ayudar a una mejor toma de decisiones y evitar la duplicación de esfuerzos por parte de diferentes agencias de la ciudad.

Cualquier identificación positiva puede rastrearse en el tiempo a través de todas las cámaras conectadas, para encontrar dónde apareció una matrícula, un rostro o una persona específicos en las cámaras de la ciudad. Los resultados analíticos pueden generar informes resumidos para informar a todos los organismos involucrados, de modo que todos tengan los mismos datos.

Acerca de ISID ISID es una empresa española y global que desarrolla soluciones y plataformas para el procesamiento, análisis, gestión y almacenamiento de audio y vídeo, ya sea basado en archivos, en streaming o en directo (TV). Las soluciones integran módulos avanzados de análisis de IA (como biometría, S2T, traducción, reconocimiento de objetos, audio fingerprinting & ID, etc.) y se utilizan en múltiples sectores, como Seguridad, Gobierno y Administración Pública, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Inteligencia, Agencias de Comunicación, Educación, Bancos de medios, Sanidad y Legal. Son agnósticas con respecto a las plataformas de despliegue y pueden integrarse con la mayoría de proveedores tecnológicos e instalaciones audiovisuales existentes.