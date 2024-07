El mayor festival de rock infantil de España; X Edición Batalla de Bandas

Con 20.000 vatios de sonido, 30.000 vatios de iluminación, 49 bandas, un jurado de prestigio y miles de personas asistiendo, este festival de acceso gratuito se ha convertido en un referente nacional en el ámbito de la música infantil.

Además de los conciertos, el evento contará con castillos hinchables y atracciones para los más pequeños, barra de bebidas, food trucks con comida mexicana y americana, puestos de artesanía y un photocall.

Un Festival Inigualable

La Batalla de Bandas es el mayor evento de rock infantil de España, surgido en 2014 con una propuesta innovadora: bandas completamente formadas por niños y niñas de 7 a 18 años tocando en directo sin la guía de profesores. En su primera edición, el festival contó con la participación de 25 bandas, y desde entonces, ha crecido exponencialmente en popularidad y alcance.

Detalles del Festival

La décima edición se llevará a cabo el 27 de julio a las 18:00 en el Bulevar de San Pedro Alcántara, ofreciendo seis horas continuas de música en vivo. Este año, 49 bandas formadas por alumnos de Rock Factory estarán presentes, lo que representa un récord en la historia del festival.

Jurado de Prestigio

El jurado estará compuesto por figuras notables como el grupo sevillano La Dstylería, Ricardo Marín (guitarrista de Manolo García y Ariel Rot), Paco Gago (cantante de 29seis70), James Shannon (baterista de Safety Last), Javi García (guitarrista de Mutación), Kiko Vega (productor musical), Justo Fernández (periodista musical) y Manuel Redondo (bailarín de renombre internacional).

Niños y Niñas Prodigios

Este año, se presentarán en el festival el grupo Minuto y Medio de La Voz Kids, Alira Moya de La Voz Kids, el prodigioso guitarrista Antonio Gutiérrez e Iván Santiandreu, niños prodigios de la guitarra y el piano respectivamente. Todos ellos continúan formándose en Rock Factory y son un testimonio del impacto duradero de sus alumnos en la escuela.

Entre las historias inspiradoras, destaca Blanca Samper, quien fue la más joven en el mundo en ser maestra de guitarra a los 11 años y ahora es profesora en Rock Factory. También, David García, el baterista más joven en obtener el máximo grado de Trinity College London o el joven baterista Daniel Solano que ya acompaña a artistas de renombre como Ella Baila Sola o The Sweet River Band.

Impacto en la Comunidad

El festival no solo es un evento musical, sino un día significativo para la comunidad local. Atrae a miles de personas, beneficiando a las empresas locales y ofreciendo un ambiente familiar y divertido. Para los niños, es una oportunidad única de subirse a un escenario profesional y ser tratados como auténticas estrellas del rock. Este año, también participarán ocho bandas de adultos, y el jurado tocará alguna canción, añadiendo más emoción al evento.

Participación y Acceso

El festival es gratuito, lo que facilita la asistencia de todos los interesados. Se recomienda a los asistentes venir con ganas de disfrutar y pasarlo bien, ya que la seguridad y la organización están garantizadas para un día sin contratiempos.

Un Evento Inolvidable

Con seis horas de música, diversión y mucho rock and roll para toda la familia, la décima edición del festival Batalla de Bandas promete ser un evento inolvidable. Esta idea revolucionaria nació en la prestigiosa escuela de música moderna Rock Factory, referente en educación musical infantil en nuestro país, bajo la dirección de Rafa Reyes.