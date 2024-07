Sistema Telemático de la DGT Fuera de Servicio Afecta a Miles de Usuarios

Desde el miércoles 26 de junio, el sistema de la DGT ha dejado a miles de usuarios afectados debido a un fallo en la actualización del sistema que impide realizar tramitaciones con la plataforma pública de tráfico en España.

La plataforma de tráfico es un pilar fundamental para realizar distintos trámites, utilizada por funcionarios de las delegaciones territoriales de tráfico en las distintas provincias, centros de reconocimientos de conductores e incluso necesaria para cualquier ciudadano que quiera hacer un cambio de titularidad de un vehículo o cambio de domicilio. Precisamente, los centros de reconocimientos médicos, comúnmente conocidos como "psicotécnicos", son uno de los colectivos más afectados por los fallos del sistema telemático de la DGT.

José Luis, director del Psicotécnico Clínica Gira en Valladolid, comenta: "El trabajo depende totalmente del sistema de tráfico. Si el sistema falla, no es posible realizar renovaciones de carnets de conducir a personas que lo tengan próximo a caducar o ya caducado. Las personas que se quieren apuntar a los exámenes para sacarse nuevos carnets de conducir, se ven obligadas a aplazar las fechas de examen por no poder presentar el examen médico necesario para inscribirse al teórico. Las personas que necesitan un psicotécnico urgente para homologar su licencia de otro país, trámite conocido como 'canje', pueden perder la ocasión de presentarse a la cita por no tener ese documento, etc. Además, aquellos que no son trabajadores públicos se ven obligados a responder y presenciar en sus centros de reconocimiento de conductores momentos de tensión ante situaciones de las que no son responsables, aumentando los tiempos de los trámites, colapsando en ocasiones los centros y dando, en definitiva, un mal servicio que puede afectar su reputación. Sin contar las horas extras que se ven obligados a realizar en ocasiones cuando el sistema ha estado caído durante toda la mañana o tarde. Llevan muchos años en los que tienen semanas que el sistema se cae, muchas veces con frecuencia diaria, pero normalmente al cabo de un rato se vuelve a restaurar. Pero esta vez llevan desde el miércoles 26 de junio sin poder hacer nada en sus horarios de trabajo. Un desastre mayúsculo".

La situación actual es insostenible y requiere una pronta solución para evitar mayores inconvenientes a los ciudadanos y profesionales que dependen de este sistema esencial. Los usuarios y profesionales afectados esperan una respuesta rápida y eficaz por parte de la DGT para restablecer el servicio y garantizar que este tipo de incidentes no se repitan en el futuro. La confiabilidad del sistema de la DGT es crucial para mantener la eficiencia y la seguridad en las gestiones relacionadas con el tráfico y la conducción en España.

Sin embargo, la experiencia de los últimos años con el sistema telemático de tráfico ha dejado una sensación de incertidumbre. Los frecuentes fallos y caídas del sistema han generado dudas sobre la capacidad de la DGT para ofrecer una solución definitiva y prevenir futuros problemas. La esperanza es que esta vez se tome una acción decisiva para garantizar un servicio continuo y fiable, pero la inquietud persiste entre los usuarios y profesionales que dependen de esta plataforma crítica.