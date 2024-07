Obtener un bono digital para la compra de un ordenador, con la subvención Puesto de Trabajo Seguro del Kit Digital

En muchas ocasiones, las empresas no logran crecer debido a la imposibilidad de realizar inversiones para la incorporación de las herramientas tecnológicas indispensables para operar en la actualidad. Si bien este problema es cada vez más frecuente, en los últimos años surgieron propuestas para suplir estas dificultades. En este sentido, la firma GOWtech ofrece la posibilidad de solicitar y gestionar la subvención Puesto de Trabajo Seguro con el programa Kit Digital para microempresas y autónomos. De esta manera, las compañías pueden acceder a la compra subvencionada de un dispositivo hardware para promover su proceso de digitalización de servicios.

¿Cómo solicitar la subvención Puesto de Trabajo Seguro? La subvención Puesto de Trabajo Seguro se presenta como una solución ideal para las empresas que desean incorporar hardware de alta calidad para potenciar su desarrollo en los entornos digitales. En este marco, el beneficio contempla la entrega de un bono digital de 1.000 euros para adquirir un portátil o un ordenador nuevo.

De esta manera, GOWtech ofrece 2 alternativas para acceder a la subvención Puesto de Trabajo Seguro. La primera establece que el beneficiario se quede con el ordenador pagando únicamente el IVA del proyecto. Aquí están incluidos el equipo, el soporte y la ciberseguridad. Por su parte, la otra opción es seguir las bases reguladoras del Kit Digital. Esto significa que en el caso de que el beneficiario no cumpla con el pago acordado, GOWtech, en su rol de Agente Digitalizador, tiene el derecho de recuperar el equipamiento. En esta segunda opción, antes de comenzar la prestación del servicio de los 12 meses, GOWtech informará del valor de compra del equipo, el cual no será superior al 15% del precio firmado en el acuerdo.

Soporte y ciberseguridad garantizados La solución de Puesto de Trabajo Seguro no solo incluye servicio de soporte y atención por parte de los especialistas de GOWtech, sino que contempla una serie de requisitos esenciales en materia de ciberseguridad. En este aspecto, los beneficiarios tendrán acceso a un antimalware con el que podrán analizar el equipo, su memoria interna y los dispositivos de almacenamiento externo.

Asimismo, contarán con un antispyware que ayuda a detectar y evitar el malware espía; y correo seguro con antispam y antiphishing. Además, quienes obtengan estas ayudas dispondrán de herramientas de análisis del tráfico de red, así como un control de contenidos y un antiadware para una navegación segura. Del mismo modo, recibirán un kit de concienciación en ciberseguridad y una tutorización para la configuración del software de seguridad.

Por lo tanto, la subvención Puesto de Trabajo Seguro es fundamental para las microempresas y autónomos que buscan mejorar la productividad y la competitividad de sus negocios en un entorno digital seguro. En este escenario, GOWtech proporciona asesoramiento personalizado para que los empresarios puedan elegir la solución que mejor se adapte a sus necesidades.