'Prescripción S. XXI' y su centenar de empresas de la construcción llegan a Madrid

Tras la celebración de cinco ediciones, esta gran cita ineludible para el sector de la construcción y el diseño interior tendrá lugar de nuevo en Madrid. La sede de la Fundación ONCE será la que acoja diferentes debates en torno la accesibilidad, la sostenibilidad o la Inteligencia Artificial. Antonio Domínguez, Francisco Javier Cremades, Laura García-Barrios, Conor Neill y Albert Grau serán los responsables de moderar el evento La sede de la Fundación ONCE de Madrid acogerá una nueva edición de los 'Encuentros de Prescripción S. XXI', citas ineludibles para el sector de la construcción y el diseño interior organizadas precisamente "para caminar juntos en la transformación de la construcción". Tras la celebración de cinco ediciones de estos encuentros, llega un nuevo turno en Madrid para tratar de poner el foco en el mundo de la prescripción, reuniendo a numerosos expertos y responsables de diferentes empresas del sector.

Los encuentros 'Prescripción S. XXI' son una iniciativa impulsada en Pamplona en 2019 por Antonio Domínguez, Director de desarrollo de negocio de DOMO by Indalsu, Arkaitz Aguirre, International Business Developer de Griesser España y Koldo Monreal, consejero delegado de Onhaus. En la actualidad, al Grupo Prescripción S. XXI pertenecen más de un centenar de profesionales, que representan a un número parecido de empresas.

La jornada esta vez arrancará con "Accesibilidad, una cuestión de calidad", como tema principal del debate que moderará Francisco Javier Cremades. A continuación será el turno de Laura García-Barrios, que tratará de conducir el debate y las intervenciones en torno a "Inteligencia Artificial y Arquitectura: de la conceptualización a la realidad". El espacio en el que se dialogará sobre "Sostenibilidad y protección contra incendios, ¿avanzan alineados?", será moderado por Albert Grau. En el caso de Antonio Domínguez, este será el encargado de pilotar el espacio que llevará por título "Decálogo de la prescripción", mientras que Conor Neill cerrará la jornada con la última mesa abordando el tema "Dirigir desde el propósito".

La figura del prescriptor es un perfil muy demandado. Se trata de profesionales muy técnicos que otorgan grandes ventajas a las empresas que apuestan por ellos, unas ventajas que se ven reflejadas en el propio desarrollo de negocio, así como en ventas. Es un valor añadido tanto en el posicionamiento de la compañía como del producto, ya que el acompañamiento durante todo el ciclo de vida del producto es lo que marca la diferencia y perdura en el tiempo. De ahí que sean muchas las empresas que formen parte del colectivo y que acudirán a la cita madrileña.

Concretamente, la próxima edición en Madrid contará con representantes de empresas de grande recorrido como Eibho, Buo Home, Griesser, Hyline, DOMO by Indalsu, Aesso, Maldonado Smart, Security Concept Developer, Instraset, ISO Chemie, Kapturall, Knauf Insulation, LG, Onhaus, Procomsa, PAEE, Meta Consulting Solutions, Findernet, Grupo Prescriptor, SgARQ, Rockwool, Sombrah, Somfy, The Adecco Group, Varquitectos, BMI / Chova, Zehnder, AAFF Arquitectos, Caledonian, Incerco, Inmat, Metapolis, Siemens, Leds C4, Ciare, DMDVA, Proarquitectura, Componentes y unidades constructivas, NAN, Erro y Eugui, COAATM, Viguetas Navarras, Klartek Vidrio, Sika, Arquima, Inhaus, Belén Villalvilla, Aenor, Louvelia, CICNA, Persax, Font Design Group, Hormipresa, Lignum Tech, Anusol, URSA, Siles 31, Duravit, Set Modular System, CTEEP, Cosentino, Termochip, Ursa, Loxam-Hune, La pintureria, SIM 10 Energía, Armangué, Show2be, Fermax, Aszende, Evowall, Medgon, La ebanistería, Simona Garufi Studio, Acieroid, Salvi Lighting, Manni Green Tech, Javier Sancho, Ejot Ibérica, Martínez & Seuba, Aliaxis, Energreen Design, Mocaplast, Discesur o Barnaglass, entre otras.