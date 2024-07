Mel13, la crema del mercado con mayor concentración de melatonina científicamente demostrada para combatir el envejecimiento

La revolucionaria fórmula de Mel13 en el campo de la investigación científica y la utilización de ingredientes naturales se traduce en un producto verdaderamente efectivo y único en su categoría, consiguiendo resultados reales y duraderos.

Mel13 es el resultado de más de 30 años de investigación en la Universidad de Granada sobre la melatonina. En sus inicios se puso el foco en ser una solución real y científicamente validada para el cuidado de la piel de pacientes con cáncer que sufren radiodermitis. Hasta la aparición de Mel13, no existía un tratamiento verdaderamente efectivo para estas lesiones, ya que los productos disponibles en el mercado solo actúan en la capa superficial de la piel. Sin embargo, estos pacientes requieren un tratamiento que actúe en todas las capas cutáneas para una recuperación completa y efectiva. Más tarde, Germaine Escames, investigadora y cofundadora de Pharmamel Dermo demostró que los beneficios de esta formulación con melatonina podrían ir más allá de la radiodermitis.

¿Qué es la melatonina? Considerada inicialmente como una molécula que se relaciona con el sueño, se sabe que hoy en día que es mucho más… La melatonina es el componente más importante del sistema antioxidante y antiinflamatorio del organismo. Gracias a la melatonina, la línea Mel13, no solo regenera las pieles dañadas, sino que también mejora el aspecto de la piel envejecida, ya que mejora el funcionamiento de las células aumentando la síntesis de proteínas, lo que resulta en una piel visiblemente más saludable.

A diferencia de muchas cremas disponibles en el mercado que afirman contener melatonina, ninguna logra alcanzar los niveles de concentración presentes en Mel13. La fórmula patentada de Mel13 se distingue por su alta concentración de melatonina. Se puede observar en su efectividad cuando se aplica en la piel. La gran diferencia se encuentra en la concentración de sus principios activos que garantiza que los beneficios antioxidantes y regenerativos de melatonina se maximicen, ofreciendo resultados superiores en términos de rejuvenecimiento y cuidado de la piel.

Mel13 no solo garantiza una eficacia superior por su alta concentración de melatonina, sino también por su alta concentración de coenzima Q10, que potencia los efectos antioxidantes, antiinflamatorios y anti-envejecimiento de la crema. La coenzima Q10 es un componente natural que posee un color amarillo similar al del azafrán, lo que le da a la línea Mel13 un toque distintivo.

Diseñada específicamente para que la melatonina penetre en todas las capas de la piel sin llegar a la circulación, Mel13 permite que la melatonina actúe directamente dentro de las células, llegando a todos los compartimentos celulares, desde la membrana hasta la mitocondria.

Nacida en el vibrante corazón de Granada, Mel13 refleja la pasión de los eminentes investigadores y catedráticos Germaine Escames y Darío Acuña-Castroviejo por la melatonina, la ciencia y el bienestar. Después de años de dedicación a la investigación sobre los beneficios de estos ingredientes, han logrado formular productos que combinan lo mejor de la naturaleza con la tecnología más avanzada. Su compromiso con la calidad y la eficacia ha llevado a Mel13 a ser un referente en un mercado altamente competitivo.