HelpRansomware lanza una nueva tecnología que asegura la recuperación de datos tras ataques ransomware

HelpRansomware presenta una nueva tecnología revolucionaria que asegura la recuperación total de datos tras ataques ransomware, con una tasa de éxito del 100% HelpRansomware, una empresa experta en ciberseguridad con operaciones en Italia y Colombia, ha lanzado una tecnología innovadora que garantiza la recuperación completa de datos en caso de ataque de ransomware.

Este avance posiciona a HelpRansomware como pionera en ofrecer una solución con una tasa de éxito del 100%.

Una solución pionera contra el Ransomware

El ransomware sigue siendo una amenaza creciente para empresas de todos los tamaños. Según Cybersecurity Ventures, una empresa es atacada cada 11 segundos, con costos que superan los 20 mil millones de dólares anualmente.

HelpRansomware, utilizando tecnologías avanzadas y un equipo de expertos altamente cualificados, ha desarrollado un método exclusivo para descifrar datos sin necesidad de pagar rescates.

Tecnología y método

Andrea Baggio, CEO EMEA de HelpRansomware, comentó:

"Hemos invertido años en investigación y desarrollo para crear una tecnología que no solo responde a los ataques ransomware, sino que también garantiza la recuperación completa de los datos".

La clave del éxito de HelpRansomware reside en la combinación de tecnologías de descifrado.

Utilizando algoritmos propietarios y herramientas de análisis avanzadas, HelpRansomware es capaz de identificar y neutralizar las amenazas, restaurando los datos cifrados con una tasa de éxito del 100%.

Juan Ricardo Palacio, CEO AMÉRICA, declara:

"Nuestra tecnología está diseñada para estar siempre un paso adelante de los hackers. Continuamos mejorando nuestros métodos y herramientas para garantizar que nuestros clientes puedan recuperarse rápidamente de un ataque ransomware".

Caso de estudio: un éxito en primera persona

Un reciente caso de éxito incluye a una empresa sanitaria que, gracias a HelpRansomware, logró recuperar todos sus datos sin pagar un rescate.

"Estamos agradecidos con HelpRansomware por haber salvado nuestra empresa y protegido los datos de nuestros pacientes. Su profesionalismo fue extraordinario", declara el portavoz.

HelpRansomware ofrece una garantía única: si no logran recuperar los datos, no se cobra nada. Esta promesa está respaldada por su impresionante tasa de éxito.

ReputationUP: protección de la reputación empresarial

HelpRansomware forma parte del grupo ReputationUP, líder en la protección de la reputación empresarial.

En caso de ataque ransomware, una de las consecuencias más graves es la publicación de datos sensibles, dañando gravemente la reputación de la empresa.

ReputationUP ofrece servicios especializados para:

Proteger la reputación empresarial: ReputationUP es capaz de monitorear, gestionar y proteger la reputación online.

ReputationUP es capaz de monitorear, gestionar y proteger la reputación online. Eliminar los datos publicados: Tras una brecha de datos, ReputationUP puede intervenir para eliminar los datos sensibles publicados en internet. Juan Ricardo Palacio afirma:

"Colaborar con ReputationUP nos permite ofrecer un servicio completo. No solo recuperamos los datos cifrados, sino que también nos aseguramos de que la reputación de nuestros clientes permanezca intacta, eliminando las huellas de datos publicados ilegalmente".

Andrea Baggioañade:

"La sinergia con ReputationUP nos permite abordar las consecuencias de un ataque ransomware a 360 grados, ofreciendo una protección completa que cubre tanto el aspecto técnico como el reputacional".

HelpRansomware, junto con ReputationUP, se posiciona como el baluarte contra estas amenazas, ofreciendo no solo tecnologías avanzadas, sino también la tranquilidad de saber que los datos siempre serán recuperados y la reputación empresarial será protegida.