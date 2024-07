González-Sánchez, campeones de España de Snipe y los hermanos Del Castillo subcampeones

Los hermanos Del Castillo, se proclaman subcampeones a bordo del “HSN-Livvo”.

Más de 70 embarcaciones y un total de 7 naciones participaron en el campeonato nacional organizado por Real Club Marítimo de Santander.

Este pasado fin de semana se disputó en las aguas Santander la última edición del Campeonato de España de la clase Snipe, con un gran éxito de participación y una organización impecable a cargo del Real Club Marítimo de Santander. Las tres jornadas de competición estuvieron caracterizadas por unas suaves brisas que oscilaron entre los 8 y 11 nudos de intensidad. El primer día se navegó dentro de la bahía con vientos que no superaron los 8 nudos de componente oeste y con muchas zonas de diferentes presiones y muchos roles, que complicaban enormemente la táctica y hacían esforzarse al máximo a los snipistas. En las otras dos jornadas, el comité decidió sacar la flota a mar abierto, donde el viento aumentó un poco su intensidad, pero el campo de regatas siguió siendo complicado.

Entre los participantes destacaban tripulaciones punteras de varios países como los lanzaroteños Alfredo González y Cristina Sánchez, actuales campeones del mundo; los grancanarios Gustavo y Rafael del Castillo recientes campeones de la Copa de Canarias; los belgas Manu Hens y Alexnadre Tinoco que siempre estuvieron en los puestos de cabeza; o los argentinos Julio Alsogaray y Malena Sciarra, serios favoritos para el próximo mundial que tuvieron un mal inicio de campeonato que les condenó a estar fuera del podio, a pesar de realizar dos últimos días excelentes con un 2º, un 3º y dos 1º.

El snipe “Lanzarote ESD”, tripulado por González y Sánchez siempre fue uno de los claros favoritos al triunfo nacional manteniendo hasta la última manga el maiot amarillo que los identificaba como líderes. Los rivales que más le plantaron cara fueron varios equipos como los menorquines Jordi Triay y Enric Noguera, que se posicionaban en la segunda plaza tras la primera jornada y que terminaban como tercer mejor barco español, o los mallorquines del náutico de Can Pastilla Víctor Pérez y Luca Rosa que con un primero y un quinto en la primera jornada se colocaban como líderes provisionales, y sin duda los también canarios Gustavo y Rafael “Yeyé” del Castillo a bordo del “HSN-Livvo” quienes plantaron cara a los lanzaroteños peleando hasta el final.

Alfredo González y Cristian Sánchez salían al agua en la última jornada con el campeonato bastante encaminado al oro, pero fallaron en la primera manga del domingo y se apuntaban un 19º que suponía un claro peligro para su triunfo final. Guti y "Yeyé" del Castillo estaban a muy pocos puntos del liderato tras haber terminado 4º en esta regata y no tener aún un mal resultado en su casillero. El campeonato estaba entre ellos, los dos barcos canarios realizaron una frenética regata de match-race entre ambos desde el inicio de la última manga, y los del RCN de Gran Canaria lograban apuntarle un penalti con colisión incluida a los de Lanzarote, pero tras una impecable navegación y una épica remontada, Alfredo González y Cristian Sánchez lograban poco a poco escalar posiciones desde los últimos puestos de la flota hasta terminar en tercera posición, lo que les daba margen suficiente para proclamarse como nuevos campeones de España.