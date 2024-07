Destinos de interior para un verano diferente

"Durante la época estival se produce un éxodo masivo a las costas de España. Lo que mucha gente no sabe es que el interior de la península esconde tesoros de valor incalculable…".

Hay vida en verano más allá de la playa y el chiringuito. Si algo enseñó la pandemia a los españoles, es que las comunidades de interior tienen mil y un rincones para disfrutarlos y recorrerlos en vacaciones. Desde el Grupo RV EDIPRESS, ofrecen algunas pistas para todos aquellos viajeros que busquen huir de la masificación y de las playas abarrotadas. Hay muchos rincones que en verano también son apetecibles y están repletos de actividades y experiencias únicas.

Rioja Alavesa, desde el norte como en casa. Este rincón de Euskadi reúne todas las características que hacen de un destino un lugar memorable: paisajes de postal; villas singulares donde parece que se ha detenido el tiempo; bodegas que van desde las más tradicionales y pintorescas a las más vanguardistas; una impresionante cantidad de actividades de turismo activo; y unas gentes que reciben a los visitantes con los brazos abiertos. Lugares sorprendentes donde descubrir una gastronomía inigualable, como el Espacio Gastronómico Villa-Lucía, en Laguardia. Gracias a la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, el viajero dispone de un abanico de planes para vivir el verano de su vida.

Aranda de Duero, el capricho que aguarda impasible en la ribera. Esta villa medieval de Burgos es conocida por su emocionante Semana Santa; el siempre irreverente festival Sonorama; por ser la capital de la Ribera del Duero y por su delicioso lechazo Asado. Lo que es menos conocida es su faceta de ciudad abierta todo el año. Quienes se asoman a descubrirla en julio y agosto, se dan de bruces con una agradable sorpresa. Conciertos al aire libre, visitas teatralizadas, actividades para los más pequeños… En Aranda de Duero se aburre el que quiere.

Llerena, la joya ignota de la campiña sur extremeña. No es ningún tópico. Quien ha visitado esta coqueta localidad siempre ha vuelto, y no es para menos. Su patrimonio histórico, su centro urbano que se ilumina por la noche invitando a ser recorrido en un tranquilo paseo. Cada verano, en Llerena se celebran festivales de danza, música, cine, gastronomía, etc. Es por eso que la escapada se puede alargar unos días más, pues siempre queda un plan por hacer.

Las Vegas y la Alcarria madrileña, donde el verano se queda corto. Esta comarca al sur este de Madrid es la excusa perfecta para aquellos que buscan en un mismo viaje deporte al aire libre; un patrimonio histórico excelso; enoturismo; oleoturismo; miradores desde los que contemplar el atardecer; y una gastronomía de fábula. 31 pueblos dan para mucho. Tal vez el verano no sea suficiente para recorrerlos y vivirlos todos, por lo que habrá que regresar sí o sí el resto del año.

Teruel. Más que una provincia, un afortunado hallazgo. A priori, puede parecer la menos conocida de las provincias aragonesas. Razón de más para perderse por sus parques naturales, repletos de piscinas naturales y frescas pozas; sus lindos y pintorescos pueblos de cuento; sus rutas senderistas e históricas; y, un lugar donde asomarse a la inmensidad más absoluta: sus reservas Starlight, ideales para disfrutar del cielo nocturno, limpio y libre de contaminación lumínica.

Red de Castillos y Palacios de España, un catálogo de maravillas por descubrir. Si los destinos anteriormente citados se antojan escasos, tal vez sea una buena ocasión para desplegar un mapa de España y descubrir con asombro la enorme cantidad de monumentos que hay de un extremo al otro del país. Castillos de diversos estilos y épocas. Palacios señoriales de amplios y recatados salones. En prácticamente todos ellos hay una actividad singular que realizar. Una visita teatralizada; una velada nocturna a la luz de las candelas; conciertos; espectáculos de danza y degustaciones gastronómicas. Lo mejor es que hay un castillo o palacio de la Red prácticamente en cada provincia, por lo que la distancia no es una excusa para acercarse a conocer una parte de la historia de España de una forma diferente.