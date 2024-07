Sun to Sun, el evento de Motorbeach Viajes que invita a darle la vuelta a Asturias en motoen un día

España es un país turístico que guarda una gran variedad de lugares icónicos como carreteras emblemáticas, senderos naturales y pueblos misteriosos repletos de vida y cultura. Debido a esto, los motociclistas siempre están en busca de nuevas experiencias en este país que les permitan conocer obras y lugares impactantes. Recientemente, Motorbeach Viajes ha organizado una vuelta Asturias en moto llamada, Sun to Sun. Esta vuelta es un desafío que consiste en recorrer las mejores rutas asturianas en el día, iniciando en Ribadeo y finalizando en Potes.

Rutas destacadas del recorrido Sun to Sun de Motorbeach Viajes El desafío Sun to Sun Asturias en moto de Motorbeach Viajes consiste en conocer las carreteras de montaña más bellas de esta comunidad autónoma. Para lograrlo, realizarán una travesía desde Ribadeo, zona frontera con Galicia, hasta Potes, al este de Asturias, muy cerca de Cantabria. En esta travesía los participantes también conocerán pueblos increíbles repletos de cultura, historia y zonas destacadas. El recorrido será de aproximadamente de 600 km en el día, por lo que es considerado un desafío deportivo y una experiencia completamente emocionante, intensa y diferente. Es importante mencionar que, el desafío Sun to Sun está disponible para una gran variedad de motos y bikers, incluyendo de Trail, Custom, Naked, R, Clásicas pre-92 y Scrambler - Café Racer. Las carreteras a recorrer están hechas 100% de asfalto, lo cual resulta excelente para este tipo de motos. Además, Motorbeach Viajes ya tiene marcados puntos específicos en los que podrán hacer paradas para comer, beber y recargar energías.

Motivos para recorrer Asturias en moto con Motorbeach Viajes Motorbeach Viajes es una empresa que se destaca por organizar viajes en moto tanto dentro del territorio nacional como en todo el mundo. Esto le ha permitido mejorar cada vez más su catálogo de servicios en cada aventura para proporcionar seguridad y una experiencia auténtica a sus clientes. En el Sun to Sun, por ejemplo, la compañía ha creado una organización especial para todo el trayecto que incluye desde guías y puntos de encuentros seleccionados cuidadosamente hasta sorpresas. Los 600 kilómetros de carretera asturiana ya han sido recorridos por quienes liderarán el desafío y se asegurarán de apoyar a los motociclistas. Por supuesto, como todo viaje en moto, la libertad siempre estará presente, así como la variedad de experiencias no planificadas que pueden vivirse en Asturias. Un punto destacado de Sun to Sun es que tras la llegada final a Potes, los motociclistas podrán disfrutar junto al equipo de Motorbeach Viajes de la fiesta tradicional Tertulia.

Motorbeach Viajes invita y acompaña a los amantes de las aventuras a viajar a Asturias en moto en el día y a otras zonas del mundo.