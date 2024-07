Apertura del local comercial de los nuevos franquiciados de Best House en Vigo

Best House anuncia la apertura de un nuevo local comercial en Vigo, a cargo de sus nuevos franquiciados. Esa emocionante noticia es resultado de la cesión de la franquicia por parte de un anterior franquiciado que ha ejercido sus derechos de recuperación del canon de entrada, recuperando su inversión inicial y beneficiándose de todas las ganancias obtenidas durante sus años de operación.

Gracias a esta cesión, los nuevos franquiciados no solo inician su andadura empresarial con la confianza y respaldo de la marca Best House, sino también con una cartera de propiedades robusta y bien gestionada, exactamente donde el anterior franquiciado lo dejó. Esto garantiza una transición fluida y ventajosa tanto para los franquiciados salientes como para los entrantes, además de asegurar la continuidad en el servicio a los clientes.

La recuperación del canon de entrada por parte del franquiciado saliente es un testimonio de la solidez y la rentabilidad del modelo de negocio de Best House. Este mecanismo no solo protege la inversión inicial, sino que también maximiza los beneficios obtenidos durante el periodo de franquicia. De esta manera, el franquiciado puede retirarse con la certeza de haber realizado una inversión fructífera y segura.

Por su parte, los nuevos franquiciados comienzan su actividad empresarial con una base sólida, sin tener que empezar desde cero. Esto les permite concentrarse en el crecimiento y la expansión de su negocio desde el primer día, apoyados por la experiencia y el éxito acumulado de sus predecesores.

Best House sigue comprometida con el apoyo continuo a nuestros franquiciados, ofreciendo formación integral, estrategias de marketing efectivas y un sistema de gestión probado que asegura el éxito y la satisfacción tanto de sus franquiciados como de sus clientes.

Best House es una de las principales redes inmobiliarias en España, conocida por su profesionalismo, innovación y enfoque centrado en el cliente. Con años de experiencia en el mercado, Best House continúa liderando el sector, ofreciendo oportunidades únicas tanto a compradores como a inversores y franquiciados.