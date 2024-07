Llega al mercado ELIFITDANCE, el método que está revolucionando la forma de entrenar

La única disciplina que combina danza, barré y fitness, impartida por una bailarina: Elisa Díaz.

Un método revolucionario, impartido por la bailarina Elisa Díaz. Además, ofrece programas específicos para trabajar zonas del cuerpo más rebeldes, como pueden ser los brazos o el abdomen.

Directos online, presenciales o videos para que se pueda practicar a su ritmo, independientemente de la situación o dónde alguno se encuentre.

Madrid, 4 de julio de 2024. Elisa Díaz es economista, bailarina certificada en barré y la responsable de Eli.fitdance, un método que está revolucionado la forma de cuidarse ¿Por qué? Porque combina lo mejor de las tres disciplinas, combinación que no había realizado nadie hasta el momento:

El toque coreográfico de la danza. Parecerá que se baila sin bailar.

Los movimientos intensos y delicados del barré. Para ganar fuerza y flexibilidad.

Las rutinas del fitness donde se ejercita cada músculo del cuerpo, pero sin darse cuenta de lo que se está haciendo.

“Mi propósito con Eli.fitdance es, por un lado, que las personas entiendan la importancia de hacer ejercicio para todo lo que nos rodea en nuestra vida: para tomar mejores decisiones, para tener salud emocional, para estar físicamente bien… Y, por otro lado, romper las barreras que limitan a las personas a hacer ejercicio de forma regular. Hablo de las frases de ´yo no soy constante´, ´yo es que no soy muy de deporte´, ´yo madrugar para hacer deporte imposible´, ´me cambiaron el horario de trabajo y ya no puedo ir´ o ´me he mudado de ciudad y he dejado las clases”, comenta Elisa Díaz.

“Mi método tiene dos objetivos principales: ENTRENAR mientras pasas un rato divertido, y que puedas elegir TU MOMENTO para hacerlo. Ya sea a través de directos, de manera presencial o en cualquier rato que te venga bien sin necesidad de desplazarte”, añade la bailarina. En definitiva, la idea no es que Eli.fitdance sea un propósito más de año nuevo, sino un hábito que aporta bienestar.

De hecho, en menos de 1 año, Eli.fitdance cuenta con más de 40 suscriptoras y más de 90 mujeres han asistido a sus eventos presenciales. Además, cerca de 1.500 personas reciben la newsletter donde Elisa Díaz reflexiona sobre la vida y la importancia de encontrar momentos para el cuidado.

El pasado sábado 22 de junio, periodistas e influencers tuvieron la oportunidad de comprobar en primera persona este revolucionario método en un encuentro muy especial celebrado en un maravilloso rooftop con vistas al Parque de El Retiro.

Una mañana de presentación que aunó la propia práctica deportiva con 50 minutos de Eli.fitdance, acompañada por un saxofonista, una sesión de estiramientos activos al compás de un piano en directo, una charla con cinco expertas en salud femenina y bienestar y un divertido brunch con vistas, amenizado por una dj como broche final. Sin duda, una jornada repleta de MOMENTOS para cuidarse.

Como próximos pasos, el objetivo de Eli.fitdance es continuar expandiendo su método como estilo de vida, así como incluir su entrenamiento en otras experiencias y ubicaciones novedosas para la práctica así como en el mundo empresarial.

"YA DISONIBLE UN NUEVO RETO, QUE COMBINA FUERZA Y DANZA. DURANTE EL MES DE JULIO, ACCEDE A 3 CLASES POR SEMANA, CON ELISA DIAZ".

Para más información:

Patricia Risquez

patricia@partandappart.es

Mari Gómez Becerra

mari@partandappart.es