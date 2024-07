​¿Qué tiene Begoña que no tenga María Dolores?

Cada día que va pasando, tenemos noticias de la señora del presidente del gobierno comunista social de España. Sí, lo sigo manteniendo, gobierno comunista social de España. Cada día la tenemos en primera línea de telediarios y periódicos hablando de ella. Hoy, en un programa televisivo, echando preguntas a los invitados, estos se salen por la tangente. Las respuestas no son válidas, las cambian por preguntas. Gracias, socialistas. Por cierto, aún cobramos la paga extra de julio que impulsó el gobierno de Franco. Cada día que pasa, para los que no la conocen, la pareja del presidente de este gobierno, bueno, desgobierno, ahora mismo es más solicitada que su propio marido.

El día 5 de este mes de julio, un día antes (hoy es día 4), de esta efeméride escribo esta carta. Begoña Gómez comparecerá al ser imputada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias, aprovechándose de su posición, que no es ni más ni menos que la de su pareja, abriéndole las puertas de par en par, aboliendo cualquiera de sus “presuntos delitos” por sus manejos, supuestamente dándole, al parecer, la gracia de ser perdonada y eximida de toda culpa.

Un día antes de su presencia en el juzgado, sigo diciendo lo mismo que dije de los ERE y máxime ahora que están desenganchando al vacío todas las operaciones fraudulentas. El caso Delcy y lo que está sucediendo en Cataluña, será absuelta, perdonada y eximida de todo cuanto se le imputa. Pedro, diga ahora que todos somos iguales ante la ley y repita que confía en la ley. No olvide que la maldad engendra maldad. ¿María Dolores, me escuchas?