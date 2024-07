Lolo Herrero & Los Equilibristas lanzan el single Ego que adelanta su nuevo disco

Una canción vibrante, que cautiva desde sus primeros segundos, se perfila como una de las favoritas de este verano. Se trata del single Ego, obra de gran fuerza musical cuyo lanzamiento a cargo de Lolo Herrero & Los Equilibristas ha causado expectativa entre el público amante del género pop rock.

Esta banda emergente cuenta con el apoyo de MusicHunters, una agencia creada en 2018 que ofrece servicios integrales de acompañamiento a artistas ávidos de dar a conocer sus propuestas masivamente.

Potencia y creatividad Ego es una canción en la que los instrumentos se manifiestan con gran potencia. Tanto las guitarras como los teclados proveen un clima magnético. Después de la introducción, Lolo comienza a cantar su mensaje basado en la dignidad, el amor propio y el rechazo a una relación en la que no hay sinceridad ni reciprocidad.

La melodía contagiosa es un fondo perfecto para una letra que habla sobre el renacimiento emocional después de un mal amor y de una etapa en la que triunfa la decisión de no continuar alimentando el ego de la otra persona.

La producción de este single fue liderada por Kike Hernández en Estudios Find Us, con la participación de músicos reconocidos como Ramón Blein, en la guitarra y Pau Álvarez como tecladista. Además, los Equilibristas Mikel Taibo, guitarrista estelar, Teresa Lecanda, en la percusión y los coros, el bajista Manolo Laporta y Manu Bermúdez en la batería, aportan riqueza musical a esta pieza con su asombroso talento.

Una esencia que prevalece El lanzamiento del disco completo de Lolo Herrero & Los Equilibristas está previsto para el otoño 2024, con fechas en directo para el disfrute de sus seguidores. Sobre el primer single en promoción, los expertos de MusicHunters describen a Ego como una representación perfecta de las características que identifican la música de esta banda.

En este sentido, aseguran que esta propuesta se define por su honestidad y su capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, sin perder el rumbo ni la esencia de un grupo cuyas piezas siempre sorprenden con letras cercanas. De esta manera, cada persona que escucha esta canción se puede sentir identificado con la historia que se cuenta. Cabe destacar que esta agencia también ha participado en la realización y difusión del videoclip de Ego, que está disponible online.

En particular, el acompañamiento de MusicHunters es una pieza importante en el éxito de esta agrupación. A propósito de esto, el objetivo de esta empresa es abrir horizontes a los nuevos talentos y promover a bandas emergentes como esta. Para ello, el servicio integral que ofrecen a los artistas incluye acciones de comunicación y promoción, marketing digital, asesoramiento en redes sociales, contratación y producción, y mucho más.

En definitiva, con el lanzamiento de su nuevo single y el anuncio de su disco, Lolo Herrero & Los Equilibristas es una de las agrupaciones apoyadas por MusicHunters que continúa creciendo y ampliando su audiencia.