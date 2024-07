La Asociación Española de Consumidores alerta de un nuevo caso de ‘phishing’ relacionado con Facebook

Se etiqueta al usuario con una publicación anunciando el fallecimiento o el accidente de una persona mediante un enlace que realiza phishing de nuestros datos en redes sociales. Así lo advierte la Asociación Española de Consumidores en una nueva alerta de fraude relacionado con la captación de datos personales a través de la red social Facebook.

En este caso, esta nueva estafa de ‘phishing’ llega mediante el etiquetado de una publicación indicando “mira quién murió”, “no me lo puedo creer ha tenido un accidente”, “ostias, ha fallecido en un accidente”. Estas publicaciones en las que se aparece etiquetado tienen un comentario mediante un enlace que tiene como objetivo obtener acceso a la cuenta de Facebook.

Si hacemos clic en el enlace, no lo llevará a un artículo de noticias, sino que descargará malware en el teléfono o en el ordenador que les dará a los piratas informáticos acceso a su información de inicio de sesión de Facebook.

Con ello se persigue tener fotografías para delincuencia o para propagar esta estafa de phishing enviando mensajes desde su cuenta a otros usuarios de Facebook en su lista de amigos.

Desde la Asociación Española de Consumidores recomendamos seguir los siguientes pasos si hemos sido víctima de este fraude:

Verificar la cuenta para asegurarnos de que no estamos bloqueados. Si aún tenemos acceso, debemos cambiar inmediatamente la contraseña para que el pirata informático ya no pueda iniciar sesión en la cuenta. Reportar el problema a la red social que hayan utilizado los estafadores. Se recomienda ir a la configuración de seguridad y cerrar sesión en cualquier ubicación o dispositivo que no reconozcamos. En la configuración general, asegúrese de verificar las direcciones de correo electrónico vinculadas a su cuenta. Eliminar los desconocidos.