Relación entre las vitaminas del complejo B y el acné

El origen del acné por cobalamina no es muy conocido, pero estudios han revelado la presencia de niveles elevados de vitamina B12 a nivel del folículo pilosebáceo de pacientes con esta afección. En diversos estudios se ha valorado la actividad que poseen las colonias de Propionibacterium acnes con la adición a ellas de vitamina B12 , viéndose que esta ocasiona una mayor producción de sustancias denominadas porfirinas. A su vez esto causa una cadena mayor de la secuencia de oxidación a nivel de la piel, con la consiguiente liberación y exteriorización de una variedad de sustancias con características pro inflamatorias que son las antecesoras de las lesiones tipo acneiformes dermatológicas. Muchos desconocen esos efectos de la vitamina B, lo cual es más asociado a la automedicación de este tipo de suplementos. Relación del complejo B y el acné Lo interesante de las investigaciones es que han probado que el exceso de la vitamina B en personas de piel sana también podía terminar por generar la aparición de acné a pesar de no tener antecedentes de padecerlo. Así, esta vitamina puede generar acné como efecto secundario, la cual se encuentra en los suplementos intramusculares de complejo B que suelen venderse en las farmacias y que son muy usados por la población. De acuerdo con información de la Revista Mexicana de Dermatología, aunque este efecto suele ser producido por la vitamina B12, otras variantes de vitamina B como la vitamina B1 y B6 pueden producir el mismo resultado. Se menciona que en estos casos el acné se manifiesta días o semanas después de iniciar el tratamiento. Los especialistas advierten que los suplementos sí pueden ser muy beneficiosos, en especial en pacientes con deficiencias y en edades avanzadas. Pero personas jóvenes con una dieta variada no requieren suplementación extra, ya que la relación existente entre la suplementación con vitamina B12 y la aparición o exacerbación de los brotes de acné se debe evitar en la medida de lo posible. Por tanto, el uso de este complejo vitamínico de manera innecesaria se debe evitar ante la posibilidad de efectos adversos por sobredosificación. Diagnóstico dermatológico Es importante que el dermatólogo lleve a cabo un buen diagnóstico para determinar el agente causal del acné, ya que en muchos casos no se indaga sobre este suplemento porque muchas veces solo la suspensión es suficiente para obtener mejoría y los resultados terapéuticos deseados en el paciente. De este modo se evita el uso innecesario de terapias contra el acné, tal y como comenta la dermatóloga especialista Janeth Arévalo