REFIX celebra las victorias históricas de sus embajadoras de marca: Jéssica Bouzas y Michelle Des Bouillons

Se trata de dos victorias históricas para los talentos femeninos de la marca REFIX es una bebida de recuperación natural y ecológica, ideal para dar al organismo una dosis de hidratación natural, gracias a que está compuesta de 78 sales minerales provenientes del agua de mar alcalina de la Costa da Morte en A Coruña, la fuente del agua de mar más pura de Europa.

La representación femenina de la plantilla de embajadores de marca de REFIX está conformada por Jéssica Bouzas, tenista gallega y por Michelle Des Bouillons, surfista brasileña de olas gigantes. Esta ha sido una semana histórica para REFIX, porque tanto Jéssica como Michelle lograron importantes e históricas victorias en sus respectivos deportes, reflejando los valores y beneficios de REFIX en la práctica deportiva.

Jéssica Bouzas hace historia en Wimbledon

La tenista gallega de 21 años ha derrotado en su primer encuentro a la vigente campeona del torneo, la checa Marketa Vondrousova, un hito en la historia del tenis y una hazaña que no ocurría desde el año 1994, cuando Steffi Graf fue derrotada en primera ronda tras ser la vencedora en el año 1993. Jéssica, que hoy ostenta el puesto número 83 en la lista WTA ha hecho historia y su ascenso a lo más alto del mundo del tenis no ha hecho más que empezar.

Michelle Des Bouillons se corona campeona brasileña de surf de olas gigantes por primera vez en la historia

Michelle, surfista profesional de olas gigantes conseguía la puntuación más alta entre las mujeres en la competición, convirtiéndose así en la primera campeona brasileña de surf de olas gigantes de CBSurf.

La categoría femenina se añadió a esta competición por iniciativa de REFIX en su afán de apoyar iniciativas que respondan a sus valores de estilo de vida saludable.

Raúl Anta, fundador de REFIX destaca la importancia que tiene para la marca que sus embajadoras Jéssica y Michelle logren estas hazañas históricas: "Estamos muy contentos de que nuestras embajadoras de marca lleven el nombre de REFIX a lo más alto, queremos a través de su ejemplo transmitir nuestros valores y estilo de vida saludable".

Sobre REFIX

REFIX es una innovadora bebida de agua de mar desarrollada para proporcionar una hidratación completa y equilibrada. Obtenida de manera sostenible de las aguas da Costa da Morte, REFIX es rica en minerales esenciales como el magnesio, el calcio y el potasio, que son fundamentales para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. Además, REFIX no contiene azúcares añadidos ni aditivos artificiales, lo que la convierte en una elección inteligente para aquellos que buscan una hidratación natural y saludable.

