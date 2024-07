FCC anuncia los cinco equipos finalistas del proyecto roota, el programa de intraemprendimiento de FCC

Los proyectos seleccionados han sido presentados ante un comité de evaluación integrado por el máximo nivel directivo del Grupo FCC y de sus áreas de negocio Cinco ideas innovadoras han pasado a la fase final del proyecto roota, el programa de intraemprendimiento del Grupo FCC, que se fallará el próximo mes de noviembre, y al que han optado un total de 68 propuestas procedentes de España, Reino Unido, Países Bajos, Arabia Saudita, Canadá y Chile, abarcando todas las áreas de negocio y Servicios Corporativos del Grupo FCC.

Al final de la fase 2 han llegado 17 ideas que fueron seleccionadas, depurando el concepto, elaborando una propuesta de valor y proponiendo los componentes necesarios para llevar a cabo la idea y validar con el usuario el problema detectado. Todas ellas han sido presentadas ante un comité de evaluación integrado por el máximo nivel directivo del Grupo FCC y de sus áreas de negocio.

Tras la exposición por parte de los equipos de cada una de las ideas innovadoras, el comité de evaluación ha seleccionado estas cinco propuestas que avanzarán a la fase final que se centrará en el desarrollo de prototipos con un enfoque de producto mínimo viable para validar las soluciones identificadas.

Las cinco propuestas que pasan a la siguiente fase son: Gemelos digitales: Nuestra ventana al futuro; Diseño modular sostenible de instalaciones electromecánicas; Migración y beneficios para el Grupo FCC (PTFMIGRAFCC); EfFiCienCy - Empowering Our people to grow; Digitaliza la producción, aumenta la productividad.

Durante la jornada se demostró que en el Grupo FCC hay mucho talento, equipos que tienen ilusión de sacar adelante proyectos innovadores, de compartir experiencias y de aprendizaje, y sobre todo destacó el esfuerzo, la creatividad y la convicción por participar en este tipo de programas. Tuvieron una destacada presencia los proyectos vinculados a la digitalización para implementar herramientas que permitan mejorar determinados procesos en la compañía, con especial foco en la gestión de los datos.

El comité de evaluación ha destacado la calidad de las propuestas presentadas, y ha manifestado la voluntad de continuar el desarrollo de aquellas propuestas que, si bien no han pasado a la fase final de roota, representan oportunidades de mejora para el grupo FCC. El Digital Innovation Lab acompañará también el desarrollo de dichas propuestas.

Última fase

El comienzo de la última fase dará comienzo el próximo 9 de julio y se extenderá hasta el mes de noviembre, cuando tendrá lugar el "Demo Day", donde se seleccionará una propuesta ganadora y una finalista.

Las personas que compongan el equipo ganador recibirán como reconocimiento una formación avanzada en metodologías de innovación y disfrutarán de un viaje para visitar un proyecto innovador del Grupo FCC en una localidad a determinar por el Comité de evaluación.

Proyecto roota

La iniciativa roota nace como un programa internacional de intraemprendimiento abierto a todas las personas trabajadoras de las entidades que conforman el Grupo FCC y que desea poner en valor el talento interno de dichas personas para potenciar la generación de ideas y la creación de soluciones en su entorno laboral y profesional.

Este Programa está diseñado para dar respuesta a desafíos mediante la colaboración en equipos que pueden ser multidisciplinares, conformados por profesionales que, siguiendo un proceso inspirado en metodologías de innovación y con acompañamiento experto, permitan desarrollar soluciones tangibles e innovadoras que beneficien al Grupo FCC en el marco de sus actividades, bien impulsando propuestas que se alineen con los retos a los que se enfrentan las entidades del Grupo FCC en su actividad, o evaluando la visibilidad, sostenibilidad y viabilidad de las soluciones propuestas, para que puedan llevarse a cabo en un entorno desafiante y cambiante.