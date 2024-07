Jaume Figueras, Premio de Comunicación 2024 de la Academia de Cine

El periodista Jaume Figueras ha sido reconocido con el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez 2024. En su decimotercera edición, este premio de carácter anual con el que la institución distingue la labor de los medios y sus profesionales para divulgar y promocionar nuestro cine, ha recaído en este veterano periodista “por su actividad profesional a lo largo de sesenta años y su cercanía en el modo de transmitir la cultura cinematográfica, siendo un absoluto referente para distintas generaciones de espectadores y periodistas”, ha destacado la Junta Directiva de la institución.





“El premio me hace especial ilusión porque yo era un gran fan de Alfonso Sánchez. Coincidí con él en el Festival de San Sebastián de 1966, año en el que Anouk Aimée presentó Un hombre y una mujer. La actriz era el amor platónico de Sánchez, que tartamudeó cuando la conoció. Y le veía mucho en el programa que hacía con Alfonso Eduardo”, declara el premiado recordando al profesional que da nombre al Premio de Comunicación que la Academia de Cine creó en memoria del que durante décadas fue la voz española de la crítica cinematográfica.

Jaume Figueras ha trabajado en televisión, prensa y radio. Colaboró durante más de 30 años en TV3, donde dirigió y presentó el histórico programa ‘Cinema 3’, y copresentó durante cuatro años ‘Magacine’ en Canal Plus, donde comentó varias ceremonias de los Oscar; durante más de 50 años estuvo al frente del consultorio cinematográfico de la revista ‘Fotogramas’ como Mr. Belvedere, su alter ego; y trabajó en Radio Barcelona. "Siempre he hecho crónicas de lo que pasaba en el cine, nunca he intentado decir ‘esto está bien y esto está mal’, sencillamente comentaba las cosas dándoles el toque personal”, declara este profesional, que, sobre todo, se considera “cronista”.

Figueras confiesa que el trabajo que más le ha marcado “ha sido el consultorio de ‘Fotogramas’. Duró tantos años que yo me sentía muy identificado con el personaje. Ahora que estoy retirado, mucha gente me para por la calle y me dice: ‘tu eres Mr. Belvedere’. También me hace mucha ilusión que los jóvenes se acuerden del programa que hice en Televisió de Catalunya. Pienso que lo que ha transcendido ha sido el sentido común, la naturalidad, el no pontificar y el haber dado una opinión clara y honesta de las cosas”, señala.

El cine, una cátedra abierta

Premio Gaudí de Honor 2023, Premio Nacional de Periodismo Cultural 2016 y Premio Ángel Fernández Santos de 2006, Figueras advierte del cambio que ha experimentado su oficio con Internet. “Hay una cantidad de información y no siempre muy fiable. Todo el mundo cree que puede opinar de todo, creo que estamos en un momento de ambigüedad, y uno no acaba de fiarse de las cosas que lees y escuchas”, reflexiona.

A la hora identificarse con un estilo de crítica, cita a Alfonso Sánchez –“me gustaba su naturalidad, era muy transparente”-, José Luis Guarner, Ángel Fernández Santos –“excelentes críticos”- y Luis Martínez – “hace estupenda literatura sobre las películas”-.

Gracias a unos padres amantes del cine “con los que iba a las salas los días laborables, y los festivos lo hacía con la pandilla del colegio. De jovencito vi más cine que la mayoría de mis contemporáneos”, Figueras se sintió fascinado por las películas, los directores, actores y actrices…Una atracción a la que ha dedicado seis décadas de su vida y que mantiene, aunque esté retirado.

“Los que lo hemos mamado desde pequeños, hemos aprendido todo en el cine. El mundo cotidiano, el familiar, el sexo, todo lo que no te contaban en el colegio o en la familia estaba en el cine, que era como una cátedra abierta”, indica Figueras, que tiene en Los 400 golpes su película imprescindible. En sus anteriores ediciones, el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez ha recaído en ‘Versión española’, Diego Galán, Antonio Gasset, Oti Rodríguez Marchante, Conxita Casanovas, Cartelera Turia, Yolanda Flores, Nuria Vidal, Carles Francino, Begoña Piña, Anton Merikaetxebarria, Chusa L. Monjas y Elisenda Nadal.