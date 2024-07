Spacemall se Expande y Diversifica; Un Nuevo Centro de Innovación

En el último mes, Spacemall ha experimentado un crecimiento vertiginoso con la inauguración de cuatro nuevas tiendas, consolidándose como el epicentro comercial emergente de la ciudad. Este centro comercial no solo está redefiniendo la experiencia de compra, sino que está rompiendo barreras al ofrecer innovaciones únicas para sus clientes.

Entre las novedades más destacadas se encuentra el concesionario de coches de segunda mano EUROPE GALLERY AUTOMOTIVE, el cual no solo acepta moneda FIAT, sino también criptomonedas, adaptándose así a las nuevas tendencias del mercado financiero. Además, próximamente se podrá explorar no solo el exterior, sino también el interior de los vehículos, gracias a tecnologías avanzadas de visualización de 360º.

En el ámbito del desarrollo personal y espiritual, Spacemall presenta El RINCÓN DE KIKO, una academia holística que desde septiembre ofrecerá nuevos cursos bajo la dirección de Kiko Martín, quién presentará a Emilio Carrillo, un reconocido maestro espiritual y autor prolífico con más de 70 libros publicados, entre otros profesionales del sector.

Los aficionados a la cultura ya pueden disfrutar de la sala de conciertos y exposición de PABLO NICASSO, artista musical, director y actor, donde se esperan espectáculos y muestras de sus series más emblemáticas durante los próximos meses.

Además, la segunda planta alberga ARE BUSINESS, un programa de Radio Libertad en el 107.0 de la FM, que próximamente se transmitirá en vivo todos los días de 11:00 a 12:00, invitando a la comunidad a participar activamente en discusiones empresariales y de actualidad.

En los próximos meses, Spacemall continuará expandiendo su oferta con la incorporación de ONG´s, inmobiliarias, arquitectos, notarios, tiendas de ropa, cosméticos y más, prometiendo convertirse en un centro integral para las necesidades de los residentes virtuales.

Además, el centro comercial está cerrando acuerdos estratégicos con empresas de software para implementar aplicaciones de Realidad Virtual, Aumentada y Extendida destinadas a la inclusión de personas con autismo, así como para la formación empresarial y la interacción cliente-empresa en plataformas digitales.

Spacemall se consolida así no solo como una ciudad comercial virtual, sino como un hub de innovación y desarrollo comunitario, comprometido con ofrecer experiencias únicas y soluciones vanguardistas para todos sus visitantes.