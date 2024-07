Descubrir el juego viral de VinfoPOL que está conquistando a los policías locales de España

Una nueva forma de conectar y reír: el juego que transforma el vocabulario policial en motivo de risas y compañerismo.

En una iniciativa única diseñada para inyectar diversión en la rutina diaria de la policía local, VinfoPOL, el software policial, ha adaptado el popular juego 'Pasapalabra' para crear un fenómeno viral entre los agentes. Este juego incorpora definiciones humorísticas y situaciones cómicas relacionadas con la jerga policial.

El juego, personalizado para el mundo del policía local, incluye rondas donde los términos típicos de la profesión son redefinidos con un toque de humor, desafiando a los jugadores a adivinar las palabras mientras se divierten. Desde 'Habeas corpus' definida como “Hechizo legal que libera a los detenidos del calabozo más rápido que un encantamiento de Dumbledore”, hasta 'Ladrón' descrita como "Individuo que piensa que un pasamontañas en pleno julio es el look perfecto para pasar inadvertido".

Los agentes que han participado en las primeras rondas del juego comparten que no solo es una excelente forma de descomprimir tras un largo turno, sino también una oportunidad para fortalecer lazos con los compañeros.

Gracias a su enfoque novedoso y entretenido, el juego ya está ganando popularidad en redes sociales, donde los agentes comparten clips jugando y riendo, ayudando a humanizar la imagen del cuerpo de policía ante la comunidad.

Además, VinfoPOL ya está trabajando en una segunda parte para completar el rosco de 'Pasapalabra', así como en otros juegos de pistas y test para averiguar el nivel de digitalización del cuerpo policial. Estos nuevos desafíos prometen mantener el mismo nivel de diversión y compañerismo, ofreciendo a los agentes más oportunidades para reír y conectar entre ellos.

Tanto si se trata de un policía local como si no, y se quiere participar en este reto, únicamente se tiene que visitar su LinkedIn oficial y echar unas carcajadas. Unirse a la diversión y descubrir por qué este juego está conquistando a todos.

VinfoPOL, tal y como ya se vivió en SICUR de este año, sigue comprometido con innovar y ofrecer herramientas que no solo faciliten el trabajo diario de los agentes, sino que también contribuyan a mejorar su bienestar y unidad. Con este nuevo juego, la empresa demuestra una vez más su capacidad para combinar seriedad y diversión en un solo producto.