Verano de descuentos de hasta el 20% en las nuevas fragancias de Esenzzia

La tienda online de perfumes de equivalencia da la bienvenida al verano con nuevos aromas en sus perfumes low cost y rebajas en su catálogo de productos Esenzzia continúa innovando y ampliando su oferta de perfumes de equivalencia con la llegada del verano, posicionándose como una alternativa viable y de alta calidad frente a las marcas de lujo. Con su nueva gama de fragancias low cost, la marca reafirma su compromiso de hacer accesible el lujo olfativo a un público más amplio.

Diseñada para ofrecer una alternativa asequible y de alta calidad frente a los perfumes de marcas de lujo, esta nueva colección promete conquistar a aquellos amantes de las fragancias que buscan productos excepcionales sin necesidad de gastar una fortuna.

Primera compra con 10% de descuento y rebajas del 20%

Para celebrar el lanzamiento de su nueva gama de perfumes, Esenzzia ofrece un gran paquete de descuentos y ofertas a lo largo del mes de julio.

Durante todo el mes habrá un 10% de descuento en toda la tienda online. Pero las rebajas no se quedan ahí. A lo largo de todo el mes de julio, Esenzzia celebrará una "Happy Hour" con ofertas en todos los perfumes de la tienda, tanto para hombres como para mujeres, durante dos grandes sorpresas a lo largo del mes que alzarán los descuentos hasta el 20% y que anunciarán a través de sus redes sociales.

Esta promoción especial es una excelente oportunidad para conseguir calidad y diversidad a precios realmente económicos con las fragancias de Esenzzia, frente a los altos precios de los perfumes de las grandes marcas. Además, también es posible encontrar packs de perfumes con los que es posible conseguir un ahorro aún mayor en la compra.

Acceder a los descuentos: www.esenzzia.com

Igual que las grandes marcas de perfumes

La colección low cost de Esenzzia incluye imitaciones de algunas de las fragancias más icónicas del mercado. Entre las opciones disponibles, los clientes podrán encontrar equivalencias de perfumes tan reconocidos como Victoria's Secret, aromas seductores y femeninos que capturan la esencia de la sensualidad; Opium, que ofrece un aroma oriental y especiado; Agua de Rocío, fresco y ligero perfecto para el día a día; Wakely o Valentina entre muchas otras marcas.

Esenzzia no escatima en la calidad de sus componentes. Cada fragancia está elaborada con ingredientes de primera categoría, lo que asegura no solo un aroma excepcional, sino también una experiencia olfativa que rivaliza con la de los perfumes de lujo.

Uno de los aspectos más valorados por los usuarios de Esenzzia es la durabilidad de sus fragancias. Gracias a una cuidadosa selección de ingredientes y a un proceso de fabricación meticuloso, estos perfumes garantizan una larga duración, permitiendo que su aroma perdure a lo largo del día.

Esenzzia se ha posicionado como la tienda online referente en este sector de los perfumes de equivalencia, ofreciendo una amplia variedad de opciones que capturan la esencia de las fragancias más deseadas y caras del mercado.