El aditivo de grafeno español está revolucionando el sector del hormigón

Un éxito en el mercado para la descarbonización del sector conseguido por Graphenano 'made in Spain' La industria de la construcción, una de las más antiguas y vitales del mundo, está en el umbral de una revolución sostenible. En el corazón de esta transformación se encuentra un aditivo para hormigón a base de grafeno creado y fabricado en España, no solo ha demostrado ser una mejora tecnológica significativa, sino que también ha alcanzado un éxito comercial sin precedentes en España. Este logro es un testimonio de cómo la ciencia y la sostenibilidad pueden unirse para forjar un futuro más verde y eficiente.

Innovación al servicio del planeta

Mientras en otros países insisten en que esta tecnología llegara para revolucionar el sector, Graphenano SmartMaterials se erige como pionero en la incorporación de tecnología de grafeno en la construcción, ofreciendo aditivos de última generación que marcan un hito en la industria. La gama SmartMaterials incluye soluciones para hormigón y morteros que no solo son de alta calidad y rendimiento, sino también eco-amigables, alineándose perfectamente con los compromisos climáticos globales.

En apenas unos años, el aditivo a base de grafeno ha pasado de ser una promesa a una realidad consolidada, con más de 900 toneladas vendidas en el mercado español en el último año. Este éxito no solo refleja la confianza del sector en el producto, sino también la eficacia y los beneficios reales que aporta al hormigón, tales como mejoras en la productividad, reducción de costos y una notable disminución en las emisiones de CO₂, solo el año pasado se evitó la emisión de más de 15.000 toneladas de CO₂ por el uso de este aditivo.

La adopción de este componente en importantes proyectos de obra civil y privada en España subraya su creciente popularidad y eficacia. Las empresas líderes en construcción han experimentado de primera mano los beneficios, obteniendo hormigón de mayor calidad, durabilidad y resistencia. Esto resalta no solo la mejora de las propiedades mecánicas, sino también la contribución a la reducción de emisiones de CO₂, en línea con los objetivos de sostenibilidad.

Una revolución ecológica en la construcción

Más allá de sus ventajas mecánicas, el aditivo de grafeno destaca por su rentabilidad y por facilitar una construcción más rápida y sostenible. Al reducir el tiempo de ejecución y los costes de mantenimiento, este aditivo representa una solución óptima para los retos actuales de descarbonización del sector.

El aditivo de Graphenano SmartMaterials no solo ha triunfado en España, sino que también está cruzando fronteras hacia mercados internacionales como Brasil, Singapur, Vietnam y Rumania. Este éxito internacional subraya la universalidad de nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia. En Europa, se está viendo cómo esta solución está siendo utilizada en la construcción de infraestructuras críticas, como autovías, mejorando significativamente su calidad, durabilidad y costes.

Graphenano cuenta ya con más de cuarenta personas en plantilla, dispone actualmente de cerca de ocho mil metros de instalaciones para la fabricación de Grafeno y materiales que lo usan; y tiene previsto ampliar para el año próximo hasta veinte mil metros de planta, y sobrepasar los diez millones de facturación.