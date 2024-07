“Hasta que te mate”: durmiendo con el asesino

Filmin estrena el próximo martes 9 de julio, en exclusiva en España, la serie “Hasta que te mate”, un thriller británico basado en la novela autobiográfica de Delia Balmer, “Living with a serial killer”, quien cuenta cómo sobrevivió a una relación de 3 años con el asesino en serie John Sweeney. Para esta ficción, Shaun Evans, el protagonista de la mítica “Endeavour”, es el encargado de encarnar al criminal. A su lado, la ganadora del BAFTA Anna Maxwell Martin (“Line of Duty”), Simon Harrison (“Endeavour”) y Clare Foster (“Nolly”) completan el reparto.





En 1991, la enfermera Delia Balmer conoce a John Sweeney en un pub de Londres, un flechazo instantáneo que les une como pareja. La personalidad artística e inconformista de Sweeney pronto desaparece para dar paso a su lado oscuro, violento y manipulador. Finalmente, él confiesa haber asesinado a su anterior pareja. Es entonces cuando la policía le arresta, pero seguidamente le libera bajo fianza tras un error catastrófico de los jueces, quienes consideran que no es un sujeto peligroso.

La libertad del criminal supone un duro golpe para Delia, quien empieza a ser perseguida y acosada por Sweeney hasta un casi fatal desenlace. No es hasta siete años más tarde que el asesino vuelve a ser arrestado por matar a otra de sus parejas y la justicia pide a Delia testificar para la acusación. A pesar de la condena, el daño causado es irreparable y la víctima sigue con daños psicológicos 10 años más tarde.

El productor ejecutivo de la serie, Simon Heath, comenta: “La historia de Delia, única y poderosa, es la de una mujer que sobrevivió a una terrible violencia en manos de un hombre que nunca debería haber sido puesto en libertad. Este caso arroja luz sobre los fallos del sistema legal que juzga la violencia de género y que, lamentablemente, sigue siendo un tema de actualidad”.