EBSerco Consulting lanza un servicio especializado en "Fiscal Representation" para empresas extranjeras en España

La empresa de asesoramiento en áreas contable, fiscal, laboral y judicial ha presentado un nuevo servicio especializado de "Fiscal Representation" dirigido a empresas y particulares extranjeros que operan en España. Esta iniciativa está diseñada para facilitar la gestión fiscal de las entidades foráneas en el marco regulatorio español, asegurando el cumplimiento fiscal y optimizando su carga tributaria La introducción del servicio de "Fiscal Representation" por parte de EBSerco Consulting, compañía de asesoramiento en las áreas contable, fiscal, laboral y judicial, responde a la necesidad creciente de asistencia fiscal especializada para las empresas internacionales que buscan establecerse o ya están operando en el mercado español. Este servicio no solo simplifica las complejidades asociadas a la fiscalidad en un entorno extranjero, sino que también ofrece seguridad y claridad en la gestión de obligaciones tributarias españolas.

EBSerco Consulting en primera persona

"EBSerco Consulting se complace en ofrecer este nuevo servicio de "Fiscal Representation", esencial para cualquier empresa extranjera que necesite navegar por el sistema fiscal español con confianza", afirmó, Xavier Sarri, Director General de EBSerco Consulting. "Con este servicio, aseguramos que nuestros clientes no solo cumplan con todas las obligaciones fiscales, sino que también aprovechen cualquier beneficio fiscal disponible, lo cual es vital para optimizar su rentabilidad y eficiencia operativa en España".

¿Para qué empresas está pensado este nuevo servicio?

El servicio de "Fiscal Representation" de EBSerco Consulting es especialmente útil para aquellas empresas que no poseen una presencia física en España, pero requieren una representación fiscal debido a sus actividades económicas en el país. La empresa ofrece, en concreto, un representante fiscal que actúa como el punto de contacto entre la empresa y las autoridades tributarias españolas, gestionando todas las comunicaciones y garantizando que todas las declaraciones y pagos se realicen correctamente y a tiempo.

Otros puntos clave

Además de la representación fiscal, EBSerco Consulting proporciona un análisis detallado de la situación fiscal de cada cliente, asesoramiento sobre la estructura fiscal óptima y soporte continuo en la planificación fiscal. Esto incluye la gestión de VAT (IVA) para empresas que realizan transacciones en España, asistencia en la recuperación de impuestos y orientación en la aplicación de tratados fiscales internacionales y legislación local para minimizar la doble imposición.

"Entendemos que la fiscalidad internacional puede ser un campo minado sin la orientación adecuada. Por eso, nuestro equipo de expertos en "Fiscal Representation" está dedicado a proporcionar respuestas y soluciones que aseguran el cumplimiento mientras se maximiza la eficiencia fiscal", añade Sarri.

Tranquilidad y apoyo continuado

Este servicio también es vital para los particulares extranjeros no residentes en España que poseen activos en el país, como bienes inmuebles o inversiones, quienes deben cumplir con sus obligaciones fiscales en España. En consecuencia, EBSerco Consulting asegura que estos particulares puedan gestionar sus responsabilidades fiscales sin contratiempos, ofreciendo tranquilidad y apoyo constante.

Con la implementación de "Fiscal Representation", EBSerco Consulting se consolida como líder en el mercado de asesoría fiscal para empresas y particulares internacionales, reforzando su compromiso de proporcionar servicios de alta calidad que respondan directamente a las necesidades de sus clientes globales.