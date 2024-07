Un marcado olor a dictadura

Para desgracia de todos, las cosas que suceden en nuestra querida España desde hace unos años, tienen ese repugnante olor a dictadura que desarrollan los regímenes que dan la espalda a la democracia, aunque sus dirigentes -para engañar a todo el mundo- presuman descaradamente de ejercerla.

Aunque no creo necesario hacer un inventario exhaustivo de todas las tropelías cometidas por Sánchez y sus ayudantes serviles (ya que a todos nos han alcanzado sus perjudiciales decisiones), pienso que es bueno no olvidar lo que ha acaecido, antes, durante y después de la pandemia para darnos cuenta de los perniciosos destrozos de todo orden que han causado a nuestros intereses generales y personales.

Ahora, el indigno ocupante de la Moncloa, para aumentar ese destrozo, quiere completar “su obra” inventándose normas que nos dejen sin una información puntual y cierta de lo que ocurre en nuestra patria. Para ello, según ha dicho con descarada arrogancia, va a implementar un “plan de acción democrática” (¡vaya sarcasmo!) para censurar a todos los medios de comunicación que ejercen el importante y noble trabajo de la información veraz.

Él les llama medios de derecha y extrema derecha; cantinela que tienen como consigna barata todos los antiespañoles, separatistas, comunistas de distinto pelo y antimonárquicos. Lógico porque (ellos sí), en los brazos de un montón de medios de la extrema izquierda, quieren que España se convierta en la Venezuela de Europa. No obstante, creo y espero que los buenos jueces (que son mayoría aplastante) nos salvarán de esta situación.