Bodegas Pandora, innovación y tradición en el corazón de la DO Rueda 

Las bodegas son lugares donde la magia de la vinificación cobra vida, espacios donde la tradición se mezcla con la innovación para crear vinos que reflejan la esencia de su tierra. Ubicada en pleno corazón de una de las regiones más emblemáticas del mundo para la producción vinícola, la Denominación de Origen Rueda, se encuentra una bodega que representa con orgullo esta combinación de naturaleza, historia y vanguardia.

Se trata de Bodegas Pandora, la bodega con mayor extensión de viñedos de la región que ha sabido capitalizar la riqueza natural a partir de la creación de vinos sutiles y emocionales que promueven una experiencia sensorial única. Desde sus modernas instalaciones, Bodegas Pandora se dedica a elaborar múltiples variedades vinícolas que respetan el entorno, cubren cada una de las etapas de la producción y están guiadas por su tradición, pasión e innovación.

Bodegas Pandora, un refugio de placer multisensorial Los amantes del buen vino encuentran en Bodegas Pandora el refugio del placer multisensorial. A partir de su filosofía, basada en pilares sólidos, su equipo trabaja de manera permanente para producir vinos que deleiten todos los paladares.

En Bodegas Pandora de forma constante apuestan por la innovación, aprovechando al máximo sus instalaciones, su conocimiento y su motivación para dar vida a piezas vinícolas que evocan emociones mediante los sentidos.

Una Variedad para cada paladar Pandora cultiva más de 200 hectáreas de viñedos propios, con una cuidadosa selección de variedades. Entre ellas, destacan las opciones de verdejo y Sauvignon blanc, ambas acogidas a la Denominación de Origen Rueda, así como la de Godello en Nueva Villa de las Torres.

Todos sus vinos del año han pasado por una cuidadosa crianza sobre lías, asegurando una calidad excepcional. Además, elaboran vinos en barricas de roble francés y español, aportando matices únicos a cada botella. Entre sus técnicas innovadoras, utilizan huevos de cerámica para crear Pandora OVO, una de sus Elaboraciones Únicas que no dejará de sorprender a los conocedores.

Además, hay que destacar, que, en su Denominación de Origen, ofrecen también el exclusivo Sauvignon Blanc con Crianza en Madera, un vino que se distingue por su singularidad y carácter extraordinario.

La última incorporación a la Familia de Pandora ha sido su Godello, procedente de viñedos de Nueva Villa de las Torres, municipio de Valladolid. Un Vino de la Tierra de Castilla y León que está teniendo mucho éxito tanto dentro como fuera de las fronteras.

La historia de Bodegas Pandora Bodegas Pandora nació del sueño compartido de tres amigos viticultores de larga tradición familiar. Estos apasionados del vino soñaban con crear un producto único que destacara por su calidad, sutileza y personalidad dentro de la Denominación de Origen Rueda.

A pesar de los retos iniciales como el lanzamiento de su primer vino: Pandora Verdejo Sobre Lías, justo antes del Estado de Alarma en España, la bodega ha demostrado ser una auténtica superviviente. No solo ha resistido las adversidades, sino que ha crecido de manera significativa en producción, distribución, gama de vinos, equipo e instalaciones.

Actualmente, Bodegas Pandora posee la mayor superficie de viñedo dentro de la DO Rueda, con más de 200 hectáreas de viñedos propios distribuidos en diversas fincas. Además, su infraestructura cuenta con una nave de elaboración, sala de barricas, nave de embotellado, laboratorio propio, sala de catas, salón de eventos y un jardín ampelográfico que da cuenta de la gran envergadura que rodea a Bodegas Pandora.

Impulsados por su ilusión inicial, sus fundadores construyeron una bodega rodeada de viñedos, que hoy continúa persiguiendo su visión original con una pasión y un compromiso inquebrantable con la excelencia vinícola. Cabe destacar que, a pesar de la juventud de la bodega, los vinos de Pandora han sido galardonados con numerosos reconocimientos en prestigiosos concursos internacionales y han consolidado su reputación en el mercado vinícola.