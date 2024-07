Mikel Rufián, galardonado como el mejor docente de Ciberseguridad y Cibercriminología de España 2024

Mikel Rufián Albarrán, profesor de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y la MSMK University (Universidad británica), ha sido proclamado ganador del premio al mejor docente de 2024 en la categoría de Educación en materia de Ciberseguridad y Criminología. En este certamen, un jurado reconoce el currículum y trayectoria de cada profesor después de que sus alumnos los propongan en este certamen nacional y pasen una primera selección. El galardón será entregado a finales de noviembre de 2024 en una gala que se celebrará en Madrid.

El Prof. Mikel Rufián, compagina el ejercicio de su profesión con una faceta más académica, Instructor de Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el claustro de la Universidad PontificiaComillas ICAI-ICADE y la MSMK University (Universidad británica), imparte clases de Ciberseguridad, Inteligencia y Criminología con una novedosa fórmula para dar sus lecciones, la metodología del aula invertida, que pretende utilizar dos estrategias, la presencial y la virtual, tomando en cada momento lo mejor de ellas. La Universidad de Comillas ha sido reconocida en varios rankings educativos. De hecho, el prestigioso ranking Times Higher Education la señala como la universidad europea con mayor compromiso con el alumno (engagement), que mide la capacidad docente, el ambiente de aprendizaje y los resultados académicos.

La MSMK University (Universidad británica) cuenta con reconocimiento internacional para la formación en Business, Management & Technology, según los estándares internacionales de países como Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda o Singapur. Además, asegura a sus alumnos y alumnas los resultados esperados en cuanto a formación y actualización de habilidades y competencias a lo largo de toda su vida profesional, gracias a los lifelong learning programs, obteniendo un título universitario oficial internacional de Reino Unido, tras dos años de formación británica en Madrid y un último año en las islas.

Mikel Rufián es Vicepresidente Global de ASICI.org (Asociación Internacional de Ciberseguridad), es reconocido en el campo de la Ciberseguridad, Ciberinteligencia, Cibercriminología por sus más de 16 años de experiencia profesional en el sector colaborando con distintas entidades internacionales, europeas e hispanoamericanas. De acuerdo con los organismos de varios países, el español es uno de los mejores especialistas en Ciberinteligencia y Cibercriminología a nivel mundial.

Un profesional con más de 16 años de experiencia en el ámbito de la Seguridad y Criminología Mikel Rufián es un experto en Ciberseguridad, Ciberinteligencia y Seguridad integral. Está graduado en PDD (Programa de Desarrollo Directivo) por el IESE Business School, la Universidad de Navarra y Graduado en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad por la Universidad San Pablo CEU. Además de eso, es criminólogo especializado en (ciber)Inteligencia Criminal (CRIMINT), Detective, Oficial de Inteligencia y Director de Seguridad habilitado por el Ministerio del Interior y autorizado por la Dirección General de Policía. Sin mencionar sus postgrados en inteligencia, defensa, seguridad, terrorismo y contraterrorismo. Esto es solo parte de sus estudios y de su experiencia, la cual ha utilizado desde hace más de 16 años para ayudar desde particulares hasta grandes empresas, instituciones y organizaciones, a desarrollar estrategias de ciberseguridad efectivas para la protección de los activos de las organizaciones.

Mikel Rufián ha sido elegido durante más de cinco años consecutivos "Mejor Profesor de Ciberseguridad’ de España e Iberoamérica". Su profesionalidad y su dominio del área son avaladas por reconocidas empresas e instituciones públicas que han blindado sus infraestructuras crticias, a través de sus servicios profesionales.

En palabras de Mikel Rufián Albarrán: "Tengo muchísima ilusión por enseñar, eso no quiere decir que vaya a dejar mi faceta profesional por la docencia, me quedan muchos objetivos por cumplir, muchos países por conocer y muchas experiencias profesionales por vivir, pero claramente me quedo con la satisfacción de transmitir toda mi experiencia a las personas que tienen interés por aprender en la materia. Me encantaría poder crear la primera Universidad Internacional de Ciberseguridad & Inteligencia en Madrid" La ciudad de Irún, País Vasco, Municipio de Nacimiento, y Arroyomolinos, Comunidad de Madrid, municipio donde vive actualmente, han felicitado a Mikel Rufián tras recibir un nuevo reconocimiento, que «viene a refrendar su gran labor como trayectoria profesional y profesor, con sus metodologías innovadoras a nuestros jóvenes y profesionales, además de llevar el nombre de nuestra ciudad a cotas muy altas dentro de la educación en nuestro país».