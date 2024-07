hoy-voy y Sexenni lanzan la canción del verano

La cadena de autoescuelas y el grupo de pop rock catalán presentan 'Más allá', una canción que habla de libertad y deja atrás la rutina. El videoclip de la canción tiene uno de los coches de prácticas eléctricos como protagonista La cadena de autoescuelas hoy-voy y el grupo de pop rock Sexenni colaboran en la nueva canción del verano. Más allá es una invitación a vivir el verano y dejar atrás la ciudad y las rutinas.

El videoclip de la canción tiene uno de los coches de prácticas eléctricos como protagonista. Andrés Sánchez, Xavi Pons, Albert Melción, Pep Saula, Ricard Perpinyà y Marc Monclús se suben al Jeep eléctrico hoy-voy para empezar un viaje que los llevará a disfrutar de un día de playa, lleno de libertad y buen rollo.

"Quiero que elijas el destino, del camino ya me encargo yo"; "un lugar para soñar lejos de las calles de siempre" o "hoy voy a surcar el asfalto como capitán" son algunas de las frases que conforman la canción y que evocan cómo el viaje del carnet puede hacer que este sea el "verano de tu vida". Un verano donde el grupo catalán y hoy-voy quieren estar presentes.

La canción ya está disponible en las principales plataformas digitales.

Más información sobre Sexenni

El viaje de Sexenni comienza en 2019 a partir de la amistad entre compañeros de instituto. Después de años jugando a hacer música, en 2022 lanzan su disco debut "Retrats", del que destacan canciones como "De Lao" o "Sarrià Boy", que han captado las listas de las canciones más escuchadas en todo el país. La combinación de pegadizas rimas consonantes con la sátira, ironía y buen rollo es lo que conecta a Sexenni con su público. En 2023 presentan su segundo disco "Supernova", donde el grupo navega por emociones más profundas y por los retos que conlleva crecer, explorando las complejidades del amor, la madurez y el paso del tiempo. En 2024 comenzaron presentando "Grup de Pop", su colaboración con The Tyets. También han colaborado con grupos como Figa Flawas o Flashy Ice Cream.

Más información sobre hoy-voy

Transparencia, flexibilidad y diversión forman parte del ADN de hoy-voy. Fundada en 2012 por Carlos Durán y Jordi López, y con una plantilla de 410 trabajadores, hoy-voy da servicio a más de 1.500 alumnos al mes. La red de autoescuelas cuenta con una flota de coches de la marca MINI que incorporan un iPad donde el profesor registra la evolución del alumno paso a paso.

Además, un innovador sistema de aprendizaje con clases dinámicas, cursos intensivos y una aplicación inteligente para hacer tests online hacen que la mayoría de alumnos aprueben a la primera.

En sus nueve años de vida, hoy-voy ha formado ya a más de 123.000 alumnos, con un índice del 90% de aprobados en el examen teórico entre los alumnos que siguen su método y ha realizado unas 3.000.000 de clases prácticas, adaptando tarifas y horarios a la demanda y disponibilidad de horarios y profesores. Es por esto que los alumnos que siguen el método de éxito de hoy-voy, si no aprueban, no pagan, sin que esto suponga renunciar a la calidad, gracias a su método académico. Durante 2019, la cadena de autoescuelas amplió su método también al examen práctico. hoy-voy supuso también una revolución en cuanto a su política de precios, con un modelo de tarifas dinámicas similar al que está estandarizado en las compañías aéreas, que permite que los alumnos puedan elegir el horario de la clase práctica, teniendo en cuenta la demanda y el precio.

En la actualidad, el objetivo de hoy-voy pasa por convertirse en la primera autoescuela de España con una flota 100% eléctrica. La marca cuenta desde finales de 2023 con Jeeps eléctricos en prácticamente la mitad de sus centros, unos coches que comparten protagonismo con el icónico MINI de la marca. Una apuesta para la implantación de un modelo ecológico, sostenible y más respetuoso con el medio ambiente. Con la incorporación del coche eléctrico, hoy-voy suma también a su cartera de productos las prácticas para la obtención del permiso B automático y permite también la opción de que los alumnos que se examinen del carnet tradicional puedan hacer algunas prácticas con el nuevo coche eléctrico para practicar la circulación y facilitarles el proceso de aprendizaje.

Actualmente, hoy-voy cuenta con 43 autoescuelas situadas en Albacete, Barcelona ciudad (6 centros), Badalona (2 centros), Cartagena, Castellón, Cerdanyola del Vallès, Cornellà, Figueres, Girona, Granollers, L’Hospitalet, León, Lleida, Madrid, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, Murcia, Olot, Palma de Mallorca (2 centros), Pamplona, Pozuelo de Alarcón, Reus, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Santander, Zaragoza, Tarragona, Terrassa, Valladolid, Vic y Vilanova i la Geltrú.

