Los métodos de la ciberdelincuencia para realizar estafas online, por Detectib

En un mundo cada vez más digitalizado, los ataques de la ciberdelincuencia en internet están a la orden del día. En particular, el de las estafas online es un fenómeno que avanza y que, por lo general, se basa en engaños que pueden ser detectados a tiempo.

A propósito de esto, los investigadores de la agencia Detectib señalan que contar con los servicios de detectives especializados en delitos informáticos es crucial para identificar posibles amenazas en línea.

Diversos tipos de estafas que se cometen en internet Una de las modalidades de estafa online es el carding, que consiste en el uso de una tarjeta de crédito, cuenta bancaria u otra información financiera por parte de un sujeto no autorizado. También se organizan donaciones de caridad a ONG falsas, amenazas de secuestros virtuales irreales, ofertas de empleo falsas, avisos de virus informáticos que no existen y compra de software fraudulento, entre muchas otras alternativas.

Otra de las estafas online más practicadas son las románticas. En estos casos, el delincuente a través de una identidad falsa entabla una relación sentimental con su víctima, derribando progresivamente toda resistencia psicológica a fin de solicitarle ayudas económicas.

Por ejemplo, el tristemente célebre timo del amor es una estafa que comienza en las redes para extenderse a la vida privada de la víctima, que se enamora de una identidad virtual de alguien que nunca llega a ver en persona.

Estafas online en el ámbito laboral y financiero Por otra parte, en el contexto laboral, los ciberdelincuentes se aprovechan de la eficiencia y rapidez de los cargos medios en las empresas para ejecutar el timo del CEO. Esta estafa consiste en el envío de correos electrónicos, supuestamente de parte del director de la compañía, solicitando transferencias de dinero urgentes.

Otra metodología muy extendida es el phishing, usualmente cometido a través de un correo electrónico. En estos casos, el delincuente se hace pasar por un banco o una empresa conocida ofreciendo servicios y solicitando a la víctima que actualice sus datos por medio de un enlace particular. Después, esa información se explota en perjuicio del usuario.

En cualquier caso, los detectives de Detectib sugieren estar alerta y no descuidarse, ya que estas estafas pueden producir daños económicos y morales.