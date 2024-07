Tendencia para invitadas de boda; artesanía hecha en España

Bodas, bautizos, graduaciones o, incluso, alfombras rojas: Capas Capicúa es una firma española para los eventos más especiales.

Apuestan por la producción artesanal y personalizable para dar lugar a un look único y exclusivo que toda mujer necesita.

Esta temporada, además, Capas Capicúa introduce una cápsula edición limitada de vestidos para invitadas, un homenaje al vestido Delphos de Fortuny, un clásico de la moda.

CAPAS CAPICÚA es una firma española de capas para invitadas de boda que trabajan exclusivamente con tejidos de proveedores nacionales y confeccionan todos sus productos en diferentes atelieres locales alineados al 100% con los objetivos de desarrollo sostenible y la confección slow fashion.

Han conseguido crear diferentes accesorios elegantes y de tendencia que favorecen y dan el toque diferenciador a todos los looks de invitada. Todo es confeccionado a mano mimando cada uno de los detalles del proceso. Desde la elección de las telas y el diseño de cada prenda, pasando por la realización de los patrones o los fittings, todo se cuida para lograr un objetivo: un producto final perfecto que puede personalizarse en cualquier tamaño, forma, tejido y color.

Fue en 2022 cuando la madrileña Ana Bermejo fundó su propia marca para todas las invitadas que querían dar un toque extra de elegancia a sus looks y desde entonces, su ascenso ha sido imparable. Viste a muchas influencers y sus looks revolucionan los armarios de las invitadas de boda. Capas Capicúa es una firma de moda española dedicada al diseño de prendas para mujeres con personalidad para que, a través de sus patrones, cada mujer se sienta elegante y segura de sí misma. Su diseño y confección de cada una de sus cápsulas de moda están realizados en talleres madrileños y gallegos mediante procesos artesanales responsables con el medio ambiente para crear un lujo honesto, sencillo y elegante.

¿Por qué fascinan tanto sus diseños? Apuesta por tejidos y texturas muy especiales, tanto en sus míticas y originales capas multiposición como en sus cápsulas especiales de vestidos de invitada, utiliza toda la gama de colores posibles y además con procesos de producción completamente artesanal.

Desde que Capas Capicúa trajo de vuelta la moda de las capas, es innegable que el auge de su uso no ha parado de crecer. Una temporada más, vuelven a ser tendencia, y se constituyen como el accesorio imprescindible para todos los eventos. Así lo demuestran influencers como Paula Moya, Athenea Pérez, María Hernández, Cristina Orantes, Ofelia Hentschel o Bea P. Fernández, llevando sus capas Capicúa.

Esto se logra gracias a que todos los tejidos son elegidos personalmente por su fundadora, por lo que las opciones de colores y tejidos son casi infinitas. Además, el servicio de asesoramiento es totalmente gratuito.

“Queremos acompañar a nuestras clientas en todas las ocasiones y eventos más especiales, y que cada una de nuestras prendas pase de generación en generación. Por ello nos basamos en la calidad, la durabilidad y la exclusividad” dice Ana Bermejo, su fundadora y directora creativa.

La capa hace la diferencia Las capas no solamente son tendencia, también son prendas muy necesarias (y no solo por protocolo en celebraciones religiosas): los expertos en moda señalan que solo con una capa se puede variar totalmente un look. Esto permite repetir el mismo vestido en distintos eventos, y que sean percibidos como looks completamente diferentes, ya que todo depende de los accesorios.

Asimismo, la capa es un complemento ideal a la hora de dar un estilo más sofisticado y chic. Además, este accesorio puede ser clave a la hora de marcar la diferencia en aquellas ocasiones en que dos invitadas coincidan con el mismo vestido.

También vestidos para invitada Para esta colección primavera-verano han traído además, una exclusiva cápsula de vestidos de invitada inspirados en los clásicos Delphos de Fortuny del 1909, que se presentaron (y obtuvieron grandes alabanzas) en el último Desfile de la Semana de la Moda de Madrid 2024. Todas sus cápsulas de vestidos para invitadas son de edición limitada para garantizar la exclusividad en sus diseños y que cada invitada se sienta muy especial. Son la elección perfecta para quienes quieren dar un toque extra de elegancia a sus looks.

Todos sus diseños pueden adquirirse en su página web