Mantener alejada la cistitis en verano con las cápsulas Cistorén Plus

La presencia de humedad y bacterias en las zonas genitales pueden ocasionar la infección del trato urinario llamada cistitis o inflamación de la vejiga. Durante el verano, factores de riesgo como el calor, el sudor o el uso prolongado de prendas de baño mojadas en la playa o en la piscina son prácticamente inevitables. Sin embargo, existen productos naturales que pueden aliviar la cistitis, sobre todo en la mujer, como el Cistorén Plus, unas cápsulas de la marca Bioserum recomendadas por la tienda online Bibefy, con sede en Zaragoza y despachos a toda España.

Solución natural y efectiva En la mayoría de los casos, los especialistas que diagnostican la cistitis tras una analítica de orina indican antibióticos. Sin embargo, las cápsulas Cistorén Plus son el complemento ideal para garantizar que la infección no vuelva. Esto se debe a que el producto tiene un alto poder de refuerzo inmunológico, gracias a que contiene ingredientes como extracto de arándano americano, hibisco, tomillo, calabaza, salvia y brezo, y Nanovid, un compuesto de polifenoles y antioxidantes muy potente.

Estudios científicos de la Universidad de Murcia y de la Universidad Autónoma de Barcelona han comprobado la efectividad de estas cápsulas en la regulación de bacterias comensales y la mejora de la funcionalidad de las vías urinarias, así como su acción antifúngica, antibacteriana, antioxidante y antiinflamatoria, debido a su alto contenido en proantocianidinas que impiden la adhesión de las bacterias a las paredes de la vejiga o la uretra.

Complemento apto para todos El tratamiento con Cistorén Plus que recomienda la empresa fabricante es de una cápsula al día durante un mes. Este ciclo puede cumplirlo todo tipo de pacientes, tanto hombres como mujeres, incluso quienes mantienen un estilo de vida vegano, ya que su fórmula contiene ingredientes 100% naturales, es libre de lactosa y de gluten.

Bien para evitar la aparición de cistitis durante el verano o ante síntomas como dolor o ardor al orinar, necesidad de orinar con más frecuencia y dolor en la parte baja del abdomen, se puede visitar la página de Bibefy y adquirir este producto beneficioso para la salud.

También es importante tomar otras medidas para evitar la incomodidad que genera la cistitis, como beber mucha agua y otros líquidos saludables, tratar de orinar con frecuencia, mantener la zona genital limpia y seca al cambiarse la ropa de baño mojada, y usar ropa interior transpirable.

En Bibefy, los usuarios de toda España podrán encontrar más de 15.000 productos naturales y de herbodietética de las más prestigiosas marcas del mercado, fabricados con los más altos estándares de calidad y con los mejores precios, para mejorar la calidad de vida y la salud de toda la familia.