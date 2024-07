CCT se asocia con un intermediario para llevar la EEASY Lid a clientes de España y Latinoamérica

Ur Bofill, socio fundador de Vemsa 1857 Packaging Solutions, S.L., ayudará a CCT a ampliar la disponibilidad de la EEASY Lid y a que su revolucionaria tapa para tarros de fácil apertura cuente con presencia mundial Consumer Convenience Technologies (CCT), fabricante de la EEASY Lid, primera innovación en tapas de tarro en cerca de 80 años, anuncia que se ha asociado con el intermediario Ur Bofill para hacer llegar la EEASY Lid a los consumidores de España y Latinoamérica.

La EEASY Lid, patentada por CCT, está diseñada para ayudar a las marcas a ofrecer un nivel de accesibilidad sin precedentes a sus productos alimenticios envasados en tarros. La EEASY Lid permite a los consumidores abrir un tarro cerrado al vacío simplemente pulsando un botón situado en la tapa, lo que reduce hasta en un 50% el esfuerzo de torsión necesario para girarla.

Bofill es una empresa experta en envasado de quinta generación y socio fundador de Vemsa 1857 Packaging Solutions, S.L.

Vemsa 1857 Packaging Solutions, S.L. se fundó en 2019 como proveedor de bienes y servicios de envasado para las principales empresas de todo el mundo. Con una larga historia en la industria de la alimentación y las bebidas, cuenta con los mismos conocimientos y tradiciones que la empresa matriz, el Grupo Vemsa, fundado en 1857. Sus más de 150 años en el negocio del envasado y la alimentación y una amplia cartera internacional le confieren la experiencia y los conocimientos necesarios para asesorar y ofrecer soluciones valiosas en el sector.

Tras desempeñar varios cargos en las divisiones internacionales de Vemsa 1857 Packaging Solutions, S.L., el Sr. Bofill asumió la tarea independiente de comercialización y asesoramiento para ofrecer una visión más amplia a los socios. Por su parte, trabajará para poner en contacto a CCT con socios de España y Latinoamérica con el fin de ofrecer la EEASY Lid a nuevos clientes.

"La filosofía de Vemsa 1857 Packaging Solutions, S.L. es conectar a los productores con las últimas innovaciones para los consumidores y garantizar la máxima calidad con independencia de los requisitos", afirma el Sr. Bofill. "La innovadora EEASY Lid es un diseño inédito para las empresas españolas y latinoamericanas. CCT tiene una sólida estrategia y un sólido producto a su altura. No tengo ninguna duda de que la EEASY Lid triunfará en estos nuevos mercados".

La EEASY Lid se utiliza actualmente en productos de más de 250 tiendas Wegmans, Stop & Shop, Price Chopper y Tops Friendly Markets, así como en tiendas especializadas del noreste de Estados Unidos. La EEASY Lid también se está utilizando en productos de las tiendas EDEKA Kempken de Krefeld, Alemania. En las próximas semanas, este producto se venderá en más de 250 tiendas adicionales de EE. UU.

«Siempre digo lo mismo: nadie debería tener que enfrentarse a lo que debería ser una tarea sencilla, abrir los tarros de productos alimenticios», asegura Brandon Bach, presidente de CCT. "La EEASY Lid tiene una fuerte presencia en las tiendas de EE. UU. y Europa, y ahora, más que nunca, consideramos que estamos preparados para nuestra expansión comercial en España y Latinoamérica. Gracias a su experiencia de décadas en el sector y a su gran conocimiento del panorama del envasado en este mercado, no hay nadie más adecuado para esta tarea que Ur".

Los productos en tarro tradicionales que se encuentran en los estantes de una tienda requieren más de 4,5 Nm de par de apriete para abrirse, e incluso más de 5,7 Nm en algunos casos. Con la EEASY Lid, solo se necesita una media de 1,02 Nm de par de apriete para abrir un tarro.

CCT produce la EEASY Lid con orejeta de 63 mm en su centro tecnológico de última generación de 1.486 metros cuadrados, situado en la sede central de la empresa en Dayton, Ohio. CCT tiene capacidad para producir aproximadamente 800 EEASY Lid de aluminio por minuto, es decir, más de 250 millones al año.

