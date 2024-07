Mamparas de calidad y a precios competitivos con La Fábrica de la Mampara

Las mamparas de baño son esenciales para separar la ducha del resto de la habitación y evitar la humedad fuera de la cabina. Por este motivo, este producto debe ser de alta calidad y durabilidad, lo que generalmente implica costos elevados. No obstante, La Fábrica de la Mampara ha decidido cambiar esto al diseñar un sistema centrado en ofrecer mamparas de excelente calidad a precios asequibles.

En ese sentido, uno de los pilares de esta empresa es la venta directa de fábrica, lo que evita los costes asociados a los intermediarios. Además, esto ofrece la ventaja de una mayor personalización de las mamparas, bajo el sello de origen español como valor añadido.

Respuesta a un mercado saturado de productos caros La Fábrica de la Mampara nació como respuesta a la necesidad de ofrecer precios razonables en un mercado saturado de productos de origen asiático. La compañía detectó que por lo general, las mamparas disponibles tenían precios excesivos y no cumplían con las garantías mínimas de calidad. Con el propósito de ofrecer una mejor alternativa a los clientes, esta firma ha decidido trabajar bajo un concepto claro de altos estándares de calidad y precios justos mediante a la venta directa de fábrica.

Otras de las ventajas de este sistema es que no solo reduce el gasto monetario, sino que los clientes pueden obtener un producto ajustado a sus necesidades.

Garantía de 2 años Hay que destacar que Fábrica de la Mampara ofrece ahora mismo una garantía real de 2 años, así como un servicio de repuestos y accesorios para sus mamparas. Es decir, que incluso si el plazo de garantía ha expirado, el cliente puede acceder fácilmente a un servicio recambio en los repuestos.

Finalmente, es importante mencionar que la tienda de mamparas ofrece envíos gratuitos, con garantía de que los cristales llegarán en perfecto estado gracias a su avanzado sistema de embalaje.