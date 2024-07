Las expertas en dermocosmética de Medik8, Omorovicza y Boutijour descubren cuáles son las mejores cremas para hombres

A ellos también les preocupa el paso del tiempo, suerte que hay cremas antiedad que se adaptan a sus necesidades Las arrugas, tarde o temprano, van a llegar. Que no se puede parar el tiempo, claro que no, pero sí se puede envejecer de la mejor manera y los hombres han tomado muy buena nota de ello. Aunque, en el pasado, muchos se avergonzaban de admitir que les preocupaban los signos de la edad, eso ya es historia. Y ahí están las búsquedas en Internet para demostrarlo. En las últimas semanas, el interés por las cremas antiarrugas para hombres se ha disparado y en las próximas semanas esta tendencia seguirá prologándose, según herramientas de análisis como Google Trends. Y en previsión de futuro, las expertas en cosmética dan las claves para encontrar esos ‘cremones’ que gusten a los hombres y traten todo lo que les preocupa gracias a la ayuda de cosmetólogas y directoras dermocosméticas.

¿Cómo les suelen gustar las cremas antiedad a los hombres?

Aunque la piel no tiene género, sí existen diferencias en las preferencias entre los hombres y las mujeres y lo primero que le suele pedir un hombre a una crema antiarrugas es que no sea muy untosa. "Los hombres prefieren productos con texturas ligeras, que se absorban rápidamente y no dejen una sensación untuosa en la piel", comenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

La máxima es clara. "La crema debe ser imperceptible en el acabado, pero superperceptible en los resultados. Para lograrlo, las cremas hidratantes masculinas suelen estar formuladas con ácido hialurónico, un ingrediente que rellena las arrugas y deja la piel repulgada, pero sin dejar brillos y, mayoritariamente, son oil-free", añade Estefanía Nieto, directora dermocosmética en Medik8.

¿Qué debe tener una buena crema antiarrugas para hombre?

Al margen de las texturas, "la clave para una buena crema antiarrugas para hombre está en su capacidad regenerativa", comenta Mireia Fernández, directora dermocosmética de Omorovicza. Es decir, "una buena crema antiedad para hombre debe tratar arrugas, finas líneas, manchas y flacidez con la ayuda de activos como los retinoides, la vitamina C y los péptidos, por poner algunos ejemplos, que son, además, activos regeneradores", apostilla Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode.

Además, aunque los hombres tiendan a tener la piel ligeramente más grasa que las mujeres, "necesitan igualmente hidratación, sobre todo superada la barrera de los 50 años. A partir de esas edades, las pieles tienden a perder agua y les ayudarán a reponerse ingredientes hidratantes, como el ácido hialurónico o la glicerina. Además, conforme vayan envejeciendo, los hombres con pieles maduras se verán muy beneficiados por componentes nutritivos que más jóvenes tienden a rechazar, como las ceramidas o el escualano, que sellan la humedad y complementan la acción regenerativa", apostilla Isabel Reverte, directora dermocosmética en Ambari. Y, por supuesto, "la protección solar debe ser diaria. De poco sirve aplicarnos una buena crema hidratante si no incluimos también un SPF", concluye Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Estas cremas antiarrugas para hombre son un básico

Lotus & Spirulina Romance, de Byoode. Con Omega 3, ácido hialurónico y antioxidantes y acondicionadores como la raíz de loto, la raíz de rábano, la crema hidratante de Byoode cuenta con una textura ligera tipo bálsamo-mousse que se absorbe rápidamente. 49€ en Byoode.com.

Total Moisture Daily Facial Cream, de Medik8. Está en formato refil y de rápida absorción, destaca por su ingrediente principal, el péptido probiótico, que mantiene el equilibrio del microbioma de la piel. Además, utiliza la tecnología HEO para proporcionar humectación, nutrición y sellado a la piel, previniendo la pérdida de agua transepidérmica. Con ácido hialurónico de peso molecular múltiple, ceramidas y lípidos, esta crema ofrece una hidratación completa y una barrera cutánea reforzada. Total Moisture Daily Facial Cream – 52€, 50 ml ; 47€, cápsula de recarga de 50 ml. Disponible en www.medik8.es

Con una textura tipo mousse, Photo-Brightening Moisturizer de Perricone MD es la crema más vendida de la firma. Aporta luminosidad al instante, unifica el tono y protege la piel eficazmente. Todo ello lo consigue gracias a que tiene SPF30, claro está, pero también por su alto contenido en antioxidantes como la astaxantina o la vitamina C Ester, un derivado ultraestable del ácido ascórbico. 82€ en Perriconemd.es

La crema hidratante Snow Lotus Lifting Cream de Boutijour cuenta con manteca de karité y extractos botánicos que aseguran que la hidratación sea profunda y completa. En su fórmula también están incluidos péptidos de soja, que estimulan la síntesis de colágeno y elastina para una piel más firme y elástica. 64€ en Purenichelab.com

Rica en potentes ingredientes, pero de textura ligera, Complex X4 Hydrator Cream, de Ambri, es unahidratante que proporciona una intensa hidratación y combate los signos visibles del envejecimiento para conseguir una piel flexible y de aspecto juvenil. La mezcla patentada de Ambari con aceites de amplio espectro y Maitake ayuda a calmar la piel y a contrarrestar los daños causados por los radicales libres, mientras que los péptidos y las ceramidas favorecen la salud del colágeno y combaten la pérdida de firmeza y la falta de brillo. Perfecto para utilizarlo en cualquier momento del día y en cualquier tipo de piel. 119€ en Purenichelab.com

Cremas con SPF

Cuanto más exposición al sol haya, más posibilidades hay de que los rayos UV provoquen un envejecimiento prematuro u otros daños en la piel. "En el afán por estar bronceados, estaremos dañando las fibras de colágeno y elastina y, sin quererlo, estaremos acelerando el proceso de aparición de arrugas, líneas finas, manchas oscuras, además de que la textura de la piel acaba siendo irregular, áspera. Por eso es necesario usar cremas con SPF", concluye Estefanía Nieto, directora dermocosmética en Medik8.

Medik8 Advanced Day Total Protect SPF30 cuenta con una fórmula avanzada que ofrece alta protección son SPF30 y protección UVA 5*, además de una tecnología que protege de la contaminación, así como efecto escudo contra la luz infrarroja y la luz azul. Además, trabaja con extracto de moringa, carnosina y cafeína. 77 € en Medik8.es

Light Cream SPF 30 Harmony de Byoode es una crema de acabado ligero con protección solar SPF30 que proporciona un filtro potente frente a los rayos UVA/UVB. No deja acabado blanquecino y aporta antioxidantes a partir de vitamina E y extracto de raíz de rábano. 55€ en Byoode.com