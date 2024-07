El Grupo Merca2 premia la defensa de la marca España de José Luis Bonet, la excelencia empresarial, la carrera profesional de Sonsoles Ónega y la lucha contra el Sarcoma de Ewing de La Fundación La Sonrisa de María

Estos galardones reconocen la excelencia económica, social y empresarial de las empresas, directivos y personalidades que hayan destacado por su impulso a la economía española y a su sector empresarial dentro y fuera de nuestras fronteras Merca2.es, el medio español digital de noticias centrado en el mundo económico, empresarial y tecnológico, celebró este jueves la quinta edición de sus Premios Merca2. El Grupo, congregó a multitud de empresarios y personalidades que no quisieron faltar a la prestigiosa cita, conducida por la periodista Susanna Griso.

Tras el cóctel y el photocall, por el que pasaron políticos como Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, la Presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Fernando López Miras. Presidente de la Región de Murcia, o Begoña Villacís, ex vicealcaldesa de Madrid, Clara Sanz López, Secretaria General de Formación Profesional, Inmaculada Sanz. Vicealcaldesa de Madrid, entre otros.

Entre los empresarios más destacados, acudieron a la Gala José Luis Bonet, Presidente de la Cámara de Comercio de España, Eduardo Divar. Director eneral de KIA España, José Manuel Inchausti, vicepresidente de Mapfre, Meinrad Spenger, consejero delegado de MasOrange, Otilia de la Fuente. CEO y Presidenta de la Universidad Europea de Madrid, Inés Bermejo, directora general de HP Iberia, María Ruiz Manahan. Directora General Adjunta de BNP Paribas Personal Finance, Jesús Montero Mingo, director de Construcción de Europa de OHLA, Enrique Riquelme, Presidente de Coxabengoa, el empresario Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y Albert Rivera, entre otros.

El momento culminante de la Gala llegó con la entrega de premios, y antes de que la periodista de Antena3 hiciera público el nombre de los afortunados, Alejandro Suárez, CEO del Grupo Merca2, tomó el micrófono para dirigirse a todos los asistentes.

"Estamos viviendo unos tiempos convulsos en lo social y en lo empresarial. Hace tan sólo unos días nos felicitábamos todos por el acuerdo entre los dos grandes partidos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Un acuerdo largamente esperado que todos esperamos que sea el comienzo de un entendimiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular en asuntos de Estado. Se trata de un ejercicio de responsabilidad y de aportar sosiego y estabilidad a la sociedad".

"En las últimas semanas algunos editores vivimos con el anuncio de una nueva ley sobre medios de comunicación anunciada hace semanas por el presidente del Gobierno. Si esta ley sirve para reglar, ordenar y mejorar el funcionamiento de los medios bienvenida sea. Pero si esta ley tiene un sentido revanchista, una intención de silenciar un sector y de repartir carnets de "buenos y malos" periodistas debo decirles que nos tendrán total y radicalmente enfrente. Está ley debería ser un reflejo del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, aprobado en Marzo del 2024 y que tiene como objetivo principal garantizar la libertad de los medios, y proteger a los periodistas y sus fuentes".

"Me encantaría dedicar unas palabras ahora mismo a algunos de los premiados, merecidísimos todos porque créanme que hoy ponemos en valor personas e historias excepcionales todas ellas merecedoras de este galardón".

Durante el pasado año y durante este 2024 estamos realizando un completo informe basado en el proyecto internacional Millenium Project y bajo el título "50 ideas para mejorar el mundo", donde tras numerosas sesiones de reflexión colectiva, catedráticos, científicos, y expertos de diferentes áreas, han imaginado nuestro futuro a corto plazo en el periodo 2025-2030 junto a 50 propuestas concretas para adaptarnos como país a él. Así se abordan los principales retos globales en energía, economía, política, salud y las respuestas que podemos dar ante ellos a corto plazo. Este informe se publicará y distribuirá en formato libro desde Enero de 2025 para ayudarnos a reflexionar sobre "¿Qué pasará en el futuro?" y "¿Cómo podemos prepararnos para mejorar o proteger el crecimiento, la prosperidad y el bienestar de aquí al 2030?"

Premio OHLA a la sostenibilidad otorgado a la FUNDACIÓN MAPFRE

Por sus 50 años de trayectoria, y su firme compromiso con el bienestar de las personas y su progreso social, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. La Fundación articula su actividad en entorno a pilares tan relevantes como la acción social, la cultura, la promoción de la salud, la prevención y seguridad vial y el seguro y previsión Social promoviendo iniciativas entorno a ellas que impulsan el bienestar del conjunto de la sociedad.

Recibe el premio, José Manuel Inchausti, vicepresidente de Mapfre.

Entrega el premio, Jesús Montero Mingo, director de Construcción de Europa de OHLA.

Premio operación del año al GRUPO MASORANGE

Por la fusión entre MASMOVIL y Orange que ha dado lugar a MASORANGE, que se ha convertido en el operador con mayor número de clientes en España, con más de 37 millones de líneas gestionadas, con la mayor cobertura de banda ancha de fibra óptica en España y con una de las mejores redes móviles 5G+ en España.

Recibe el premio, Meinrad Spenger, consejero delegado de MasOrange.

Entrega el premio Clara Sanz López, Secretaria General de Formación Profesional.

Premio al proyecto empresarial de innovación a la UNIVERSIDAD EUROPEA

Por hacer de la innovación una bandera para liderar la transformación digital en la Educación y por su rápida adaptación a la irrupción, entre otros, de la Inteligencia Artificial en la enseñanza.

Recibe el premio, Otilia de la Fuente. CEO y Presidenta de la Universidad Europea de Madrid.

Entrega el premio Inmaculada Sanz. Vicealcaldesa de Madrid.

Premio Gestión del Talento a HP

Por ser una empresa emblemática que en sus algo más de 50 años de historia en España, se ha convertido en una escuela de talento y sus profesionales son actualmente una referencia para la industria tecnológica.

Recibe el premio, Inés Bermejo, directora general de HP Iberia.

Entrega el premio Enrique Riquelme, Presidente de Coxabengoa.

Premio Comunicadora del año a SONSOLES ONEGA

En reconocimiento a su destacada carrera como comunicadora, donde ha demostrado ser una periodista versátil, comprometida y con una capacidad inigualable para conectar con su audiencia.

Recibe el premio, Sonsoles Ónega.

Entrega el premio la periodista y comunicadora Olga Viza.

Premio Impulso al emprendimiento a la REGION DE MURCIA

Por favorecer un clima favorable a la creación y desarrollo de empresas, con especial atención a las empresas tecnológicas para crear un ecosistema de innovación en la región de Murcia. Además, está apoyando de manera decidida al emprendimiento femenino, a través del programa "Mujer lidera".

Recibe el premio, Fernando López Miras. Presidente de la Región de Murcia.

Entrega el premio José Luis Bonet. Presidente de la Cámara de España.

Premio Merca2 al éxito y desarrollo del deporte a ILIA TOPURIA

Ilia Topuria ha demostrado ser un atleta excepcional en el mundo de las artes marciales mixtas, destacándose no solo por su talento y habilidades técnicas, sino también por su determinación y espíritu competitivo, y ser modelo de inspiración para muchos jóvenes aspirantes a luchadores, por los valores que comparte en cada declaración que hace.

Recibe el premio, Ilia Topuria.

Entrega el premio el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Premio Empresa del Año al Grupo Telefónica con motivo de sus 100 años

Sólo 6 de cada 100 compañías en el mundo pueden presumir de cumplir un siglo, y Telefónica es, desde este año, una de estas compañías centenarias. Cien años después de su nacimiento, Telefónica opera en 12 países, alcanza los 388 millones de clientes, cuenta con una plantilla de más de 100.000 empleados y en 2023 consiguió una facturación superior a los 40.000 millones de euros.

Entrega el premio Ricardo Ducazcal, Director General de Relaciones Institucionales del Grupo Merca2.

Recibe el premio en nombre del Grupo Telefónica, Marta Machicot, directora global de Personas.

Premio a la Transformación, Desarrollo y Talento a la Junta de Extremadura

Por su compromiso con la ciudadanía extremeña, por su voluntad de cambio, por su responsabilidad, por su entusiasmo al tomar decisiones que anticipen el futuro de su tierra. Y por creer en el talento que Extremadura siempre ha tenido y al que se va a sumar el talento que está atrayendo ya la región. Extremadura está de moda. Extremadura es imparable. Por todo ello, recoge el premio María Guardiola Martín, presidenta de la Junta de Extremadura.

Recibe el premio, la Presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Entrega el premio Cuca Gamarra. Secretaria General del Partido Popular.

Premio Merca2 2024 infraestructura, a la M-30

El galardón a la mejor infraestructura de movilidad urbana, es para la M-30, la más importante infraestructura de movilidad urbana de España, que este año cumple su 50 aniversario.

El Ayuntamiento de Madrid a través de "Madrid Calle 30", gestiona la vía M-30 y su red de túneles urbanos, siendo la red más extensa de Europa y la segunda de mundo después de Japón.

Entrega el premio Alejandro Suárez, CEO del Grupo Merca2.

Recibe el premio, el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Premios Internacionales Fundación Marqués de Oliva

Los Premios Internacionales Fundación Marqués de Oliva, que reconocen el trabajo de empresas, personas e instituciones, que están impactando dentro y fuera de España en su día a día, ha reconocido en ediciones anteriores a personalidades de la altura de: Don Vicente Fox, ex presidente de México, al político, economista y líder opositor al gobierno venezolano, Don Leopoldo López, Don Guillermo Lasso, ex presidente de la República de Ecuador, Don Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, Don Durao Barroso, exprimer ministro de Portugal y expresidente de la comisión europea, al Pueblo de Ucrania, entre otros.

Premio "MARCA ESPAÑA" de la Fundación Marqués de Oliva a José Luis Bonet, Presidente de la Cámara de Comercio de España

Desde su posición como presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet trabaja por la puesta en valor del papel clave de las empresas españolas para la economía y la sociedad. Durante toda su trayectoria empresarial y profesional al frente de la empresa familiar Freixenet y de diferentes organizaciones e instituciones ha defendido y representado los valores de la marca España y ha impulsado la internacionalización de las empresas españolas.

Recibe el galardón: José Luis Bonet, Presidente de la Cámara de Comercio de España.

Entrega el galardón: Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, CEO de Merca2, y Presidente del Patronato de la Fundación Marqués de Oliva.

Premio Valores de la Fundación Marqués de Oliva, al proyecto solidario "La sonrisa de María"

La Fundación La Sonrisa de María se ha destacado por su incansable esfuerzo y dedicación en la recaudación de fondos para la investigación del Sarcoma de Ewing, así como en el apoyo a las familias afectadas por esta devastadora enfermedad. Su objetivo es apoyar el desarrollo de tratamientos efectivos y aspira en un futuro poder a encontrar una cura.

Entrega el galardón Alberto Núñez Feijóo, Presidente del Partido Popular.

Recibe el galardón la Pequeña María Camaño.

Este año los galardones de los premios internacionales de la Fundación Marqués de Oliva han sido realizados por el artista JoGis Art, ganador en 2024 del premio de pintura del Diario Qué!, y uno de los artistas españoles con más proyección.

Sus obras forman parte de algunas de las colecciones privadas más exclusivas del mundo, gracias a un marcado estilo propio inspirado en el pop art y el street art, que destaca por sus colores flúor, la variedad de técnicas y texturas que domina, junto con los materiales más exclusivos del mundo.