TelproCE agiliza la obtención del Marcado CE de dispositivos electrónicos

La empresa, especializada en ensayos de autocertificación y pre-certificación de compatibilidad electromagnética, ayuda a fabricantes a conseguirlo en solo 10 días. En el panorama actual el Marcado CE es un certificado necesario para cualquier producto electrónico que se comercialice dentro del Espacio Económico Europeo (EEE). No solo por ser un requisito legal, sino también porque garantiza la conformidad con las normativas de seguridad, salud y protección ambiental. El acceso a este mercado, donde la seguridad del consumidor es prioritaria, depende directamente de la conformidad con estas normativas. Por tanto, son los propios fabricantes o responsables los que tienen que declarar la conformidad de su producto para poder comercializarlo en Europa, pero el proceso para poder obtener el marcado CE suele ser lento y frustrante.

Más de 30 años perfeccionando las pruebas del Marcado CE TelproCE, con más de 30 años de experiencia apoyando sectores como la Industria Aeroespacial, Naval, Automoción, Ferroviario, Iluminación, Seguridad, y Sanitario, ha perfeccionado sus procedimientos para ofrecer una solución rápida y eficaz en la obtención del Marcado CE para dispositivos electrónicos. A través de su innovador método, TelproCE ofrece dos servicios principales: la autocertificación y la pre-certificación.

La autocertificación permite a fabricantes e importadores validar sus productos sin necesidad de pasar por un examen en un laboratorio acreditado, mientras que la pre-certificación simula exactamente las pruebas de obtención del marcado CE por un organismo notificado. Ambos servicios están diseñados para realizar los ensayos necesarios en tan solo 10 días, desde la recepción del producto en las instalaciones de TelproCE hasta la entrega de resultados. Este proceso está respaldado por una política de comunicación constante con el cliente, que incluye recordatorios diarios vía email durante el periodo de evaluación presupuestaria.

Rapidez y eficacia en el proceso La precisión y exactitud de los ensayos realizados por TelproCE aseguran que la rapidez del proceso no compromete la calidad de los mismos. Incluso, si durante las pruebas se detectan pequeñas anomalías que puedan ser solucionadas rápidamente, como el cambio de un filtro, TelproCE interviene de manera inmediata y sin costes adicionales. En casos más complejos, la empresa proporciona una orientación detallada sobre los pasos a seguir para cumplir con los estándares requeridos.

TelproCE utiliza tecnología avanzada y posee un profundo conocimiento en la certificación de productos electrónicos, ayudando a sus clientes a acceder al mercado europeo rápidamente y con garantías de aceptación. Este compromiso de calidad, rapidez y eficiencia, hace que el laboratorio de TelproCE destaque dentro del mercado de la certificación CE, permitiendo a las empresas que realizan las pruebas en su laboratorio no solo a cumplir con requisitos legales, sino también fortalecer su competitividad en el mercado global.