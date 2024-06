Altos índices de éxito en fertilidad: Ovoclinic, la clínica de referencia

Ovoclinic destaca por sus altos índices de éxito en los Programas de Garantía de Embarazo y Nacimiento En una época donde la búsqueda de soluciones efectivas para la fertilidad es crucial para muchas parejas, Ovoclinic ha logrado posicionarse como un referente en el sector gracias a sus elevados índices de éxito en los tratamientos de fertilidad.

La clínica ha diseñado un Programa de Garantía de Embarazo y Nacimiento que promete a sus pacientes no solo una alta tasa de éxito, sino también la tranquilidad de que si no se logra el embarazo, se les devolverá el dinero invertido. Este enfoque ha sido recibido con gran entusiasmo y esperanza por quienes buscan realizar su sueño de ser padres.

El programa ofrece un número ilimitado de intentos durante su vigencia, apoyo emocional constante, acceso a todas las técnicas complementarias necesarias, la posibilidad de extender la garantía y una valoración médica personalizada. Esto es posible gracias a un equipo de más de 250 profesionales altamente cualificados que trabajan incansablemente en Ovoclinic.

Dentro de este programa, los tratamientos disponibles incluyen Fecundación In Vitro (FIV), Ovodonación, Mixto y Mixto Plus (combinación de FIV y Ovodonación), embriodonación y el Método ROPA. Cada tratamiento está diseñado para abordar diferentes necesidades y circunstancias, ofreciendo a los pacientes una gama completa de opciones.

Un aspecto destacado de los tratamientos de Ovodonación, Mixto y Mixto Plus es la posibilidad de utilizar Ovomatch, una innovadora aplicación que, a través del análisis fenotípico de una foto, encuentra la donante más compatible con la paciente. El banco de óvulos utilizado, Ovobank, es el mayor de Europa y pertenece al Grupo OVO, lo que permite una mayor disponibilidad y reduce significativamente los tiempos de espera.

En palabras del equipo de Ovoclinic: "Si quieres ser madre, pero tienes algún problema de fertilidad que te lo impide, en Ovoclinic convertirán este anhelo en realidad. Su compromiso con la sociedad se refleja en su alta tasa de éxito, fruto de años de experiencia y dedicación. Confiamos en continuar inspirando vidas durante muchos años más".