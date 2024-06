Récord de plazas en la Oferta de Empleo Público 2024; ¡El Mejor Momento para Opositores!

El Consejo de Ministros ha aprobado una oferta de empleo público que promete ser histórica, no solo por la cantidad de plazas, sino también por las oportunidades que brindará a miles de opositores y futuros funcionarios. Este anuncio marca uno de los mejores momentos para quienes desean preparar una oposición y para trabajar en la Administración Pública.

En primer lugar, es importante recordar que aún está pendiente la ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2023. Esta convocatoria, junto con la de 2024, resultará en dos grandes ofertas de empleo público masivas que se convocarán en breve, creando un momento idóneo para que los aspirantes comiencen su preparación.

Razones para preparar las oposiciones este verano La cantidad de plazas disponibles en 2024 supera incluso a las ofertas anteriores, que ya habían sido históricas. Como explica Damián Tuset, funcionario de la Administración Pública (A2) preparador de thePower Oposiciones, se estima que esta será la mayor Oferta de Empleo Público en la historia, con la suma de las plazas pendientes de 2023. “Por ejemplo, en áreas como Gestión de la Administración Civil del Estado, hay 1.200 plazas pendientes de turno libre, lo que representa una oportunidad enorme para los aspirantes”, apunta Tuset.

Una de las ventajas más significativas actualmente es la ausencia de un cuerpo de opositores altamente preparados, a diferencia de años anteriores. Durante la última crisis económica, muchos aspirantes pasaban años preparándose debido a la escasez de plazas, elevando las notas de corte y dificultando el acceso. En contraste, los exámenes de los últimos años se han simplificado y las pruebas son menos exigentes, especialmente en cuerpos como Auxiliares y Administrativos del Estado.

Cuándo se publicará la Oferta de Empleo Público 2024 Aunque no se puede confirmar una fecha exacta, la oferta será inminente. Por el momento, según indica el BOE, la convocatoria de 2024 deberá publicarse antes del 30 de noviembre de 2024. “Desde la publicación de la convocatoria, los exámenes suelen realizarse entre cuatro a seis meses después, situando las pruebas entre febrero y abril de 2025”, explica el experto en oposiciones de thePower.

Estas fechas son aproximadas, pero permiten a los aspirantes planificar su preparación con tiempo suficiente para asegurar su éxito.

Un futuro prometedor para el Empleo Público El panorama es aún más alentador con la próxima jubilación de más del 60% de los funcionarios que entraron durante el famoso "Baby Boom". Esto significa una regeneración significativa en la Administración y mayores oportunidades para los nuevos opositores. “Además, la carrera profesional dentro de la Administración está siendo potenciada con plazas para la promoción interna”, explica Damián quien ha podido vivir en primera persona como funcionario esta promoción y mejora constante.

En resumen, estamos en un momento inmejorable para preparar las oposiciones. Las condiciones son extremadamente positivas, con notas de corte que han disminuido y una gran cantidad de plazas disponibles. Con una buena preparación, las posibilidades de éxito son altas.

Cómo preparar las OPE 2024 Esta convocatoria no solo es una excelente oportunidad para quienes buscan un empleo estable y de calidad en la Administración Pública, sino también para aquellos que desean contribuir al servicio público y formar parte de la regeneración de un cuerpo de funcionarios que ha sido esencial para el país.

En thePower Oposiciones, primer Centro de Alto Rendimiento para opositores, están revolucionando la forma de acceder al empleo público. Afirman con rotundidad que es posible opositar sin cambiar la vida, “siempre y cuando se cuente con la preparación adecuada”, puntualizan. Para informar sobre todas las novedades sobre el empleo público y la preparación, emitirán el próximo 1 de julio una clase exclusiva y gratuita Damián Tuset, Jurista con plaza fija como Gestor Procesal. Funcionario y especializado en la preparación de alumnos a las oposiciones de la Administración general del Estado.