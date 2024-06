Robledo de Chavela, Madrid. 25 junio, 2024

El Productor Musical Marcos Bayón eleva a la categoría "boutique" a Prasat Bayon, su Estudio de Grabación en la Sierra de Madrid.

Este templo creativo - como le gusta llamarlo a su fundador Marcos Bayón - situado en un enclave mágico en plena naturaleza, anuncia grandes mejoras en sus instalaciones y equipos para consolidarse como el estudio de grabación y producción musical de referencia en la Sierra de Madrid.

El nuevo diseño y mejoras del estudio nacen de la colaboración entre el Productor Musical Marcos Bayón y la Empresaria y Coach de Artistas Sanuka Vargas. Ambos han unido fuerzas para reimaginar un estudio boutique de ensueño en plena naturaleza. Prasat Bayon no es solo el templo creativo donde Marcos Bayón da rienda suelta a su creatividad como Productor, Compositor y Arreglista, también es un espacio concebido para que otros músicos - particularmente “singers-songwriters” puedan desarrollar sus proyectos inspirados por la naturaleza y la quietud que rodean a este elegante estudio.

En palabras de Marcos, “El año que llevó crear este espacio fue un viaje muy emotivo y memorable. Siendo yo mismo un Artista, los desafíos que he atravesado para construir mi propio negocio fomentaron una motivación genuina para ofrecer un espacio creativo inigualable que permita a otros músicos hacer realidad sus sueños creativos. Tras los primeros años de andadura del estudio, ha llegado el momento de llevar este espacio a un nuevo nivel que se sienta parejo a los años de profesionalidad y experiencia de mi larga carrera en el mundo de la música”.

“Estoy entusiasmada con todo el gran potencial que tiene nuestro estudio. Nos sentimos muy privilegiados de poder ofrecer a otros artistas trabajar en este maravilloso entorno. Viniendo del mundo del turismo premium y habiendo residido en la isla de Bali durante 17 años, la hospitalidad y el elevado nivel de confort y servicio son un must para mí” - añade Sanuka.

Con esta apuesta que une naturaleza y exclusividad, el equipo de Prasat Bayon Studio se ha fijado un objetivo: Ofrecer un servicio individual y único para que cada artista pueda dedicarse 100% al proceso creativo y olvidarse completamente de la estresante vida cotidiana, en un perfecto entorno natural.

Discográficas como Sony Music Spain se encuentran entre los clientes de este estudio de grabación y producción musical, por el que ya han pasado artistas relevantes y emergentes de la industria musical como Alice Wonder, Natalida Doco, Muerdo, y Marilia Monzón, entre muchos otros.

Para más información, contactar con:

Email: hello@prasatbayonstudio.com o visitar su página web www.prasatbayonstudio.com