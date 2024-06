La IA no quita el trabajo; te lo va a quitar el que sepa usarla

La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana. Estas incluyen el aprendizaje, la percepción, el razonamiento, la resolución de problemas, la comprensión del lenguaje natural y la interacción con el entorno. La IA combina algoritmos avanzados, grandes volúmenes de datos y potentes capacidades de procesamiento para imitar y mejorar las capacidades humanas.

La IA se basa en la creación de algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas analizar y procesar grandes cantidades de datos para extraer información útil y tomar decisiones informadas. A lo largo de los años, la IA ha evolucionado desde sistemas de reglas y conocimientos específicos hasta algoritmos de aprendizaje automático y deep learning (aprendizaje profundo) que permiten a las máquinas aprender de los datos y mejorar sus habilidades de manera autónoma.

Esta tecnología revolucionaria ha experimentado una expansión increíble en los últimos años, transformando la forma de vivir, de trabajar y de comunicarse. El auge de la IA se debe a dos razones fundamentales: la democratización de su uso y la sencillez de los interfaces de acceso, combinado con el aumento de la capacidad de procesamiento de datos, la disponibilidad de grandes conjuntos de datos y el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático más eficientes.

En este artículo, se explorarán las razones detrás de esta expansión y cómo la IA está mejorando la productividad y la calidad de vida. También se proporcionarán herramientas prácticas para facilitar el día a día.

Razones de la gran expansión de la inteligencia artificial

Desde un punto de vista general existen seis razones que justifican el crecimiento exponencial de la IA en los últimos años:

Democratización del uso: ha tenido un impacto significativo en su expansión y crecimiento exponencial en los últimos años, al permitir que individuos y organizaciones de todo el mundo accedan y aprovechen las herramientas y tecnologías relacionadas con la IA sin necesidad de grandes inversiones o conocimientos especializados.

La sencillez de los interfaces de acceso: ha sido un factor clave, ya que ha permitido que personas sin conocimientos técnicos o de programación puedan interactuar y aprovechar las tecnologías de IA de manera más intuitiva y fácil.

Procesamiento de datos: el aumento de la capacidad de procesamiento de datos ha permitido a los investigadores y desarrolladores crear sistemas de IA más sofisticados y potentes. Las mejoras en la tecnología de hardware, como los procesadores de gráficos y las unidades de procesamiento de tensor (TPU), han sido fundamentales para el avance de la IA.

Disponibilidad de grandes conjuntos de datos: la IA se basa en el aprendizaje a partir de grandes cantidades de datos para mejorar su capacidad de tomar decisiones y resolver problemas. Con el aumento de la cantidad de información disponible en línea, los investigadores y desarrolladores de IA tienen acceso a conjuntos de datos cada vez más grandes y diversos.

Avances en algoritmos de aprendizaje automático: el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático más eficientes y precisos ha sido clave para la expansión de la IA. Los investigadores han desarrollado nuevas técnicas y modelos, como las redes neuronales profundas, que permiten a las máquinas aprender y adaptarse de manera más efectiva.

Inversión y apoyo gubernamental: la inversión en IA por parte de empresas y gobiernos ha impulsado el desarrollo y la adopción de tecnologías de IA.

Cómo la IA mejora la productividad

La productividad es esencial para el éxito y el crecimiento de individuos, empresas e instituciones, ya que permite generar valor, crear empleos, mejorar la calidad de vida y fomentar el progreso y el desarrollo.

Su implementación rápida ha mejorado significativamente la productividad en diversos sectores, al automatizar tareas repetitivas y rutinarias liberando el talento para actividades de valor, analizar grandes cantidades de datos para tomar decisiones objetivas y mejorar la eficiencia en general.

Por tanto, en qué aspectos mejora la IA la productividad de las organizaciones haciéndolas más competitivas, principalmente en los siguientes:

Automatización de procesos que consigue que el talento se concentre en actividades más complejas y creativas.

Análisis de datos: al procesar grandes cantidades de datos de manera eficiente, permite a las organizaciones tomar decisiones más informadas y mejorar su rendimiento.

Asistentes virtuales inteligentes que pueden ayudar a los usuarios a realizar tareas y encontrar información de manera rápida y sencilla. Esto puede mejorar la eficiencia en el trabajo y en la vida personal.

La personalización del aprendizaje para adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes que mejora su comprensión y rendimiento.

Adopción generalizada y casos de éxito: a medida que más organizaciones adoptan la IA y demuestran casos de éxito tangibles, la confianza en la tecnología ha aumentado. Los testimonios de mejoras significativas en eficiencia y productividad, así como la mejora de la calidad de vida de las personas, han alentado a más sectores a explorar y adoptar la IA.

Diversos estudios y casos prácticos demuestran la relación positiva entre la adopción de inteligencia artificial (IA) y la mejora de la productividad y eficiencia en las empresas. A continuación, se presentan algunos datos relevantes:

Impacto económico en España: Un estudio realizado por Strand Partners estima que la nueva industria del conocimiento generada por la IA podría aportar a la economía española 282.000 millones de euros para 2030.

Productividad laboral: Según McKinsey, la adopción de IA podría incrementar la productividad laboral en la Unión Europea en un 11-37% para 2030.

Mejora en la atención al cliente:

IKEA: Ha implementado asistentes virtuales impulsados por IA para ofrecer soporte y recomendaciones a sus clientes, aumentando la satisfacción del cliente en un 20%.

Banco Santander: Utiliza chatbot basados en IA para automatizar el servicio al cliente, mejorando la resolución de consultas en un 60%.

Reducción de costes: Según Accenture, las empresas que adoptan IA han visto una reducción promedio del 30% en los costos operativos.

Optimización de rutas y gestión de flotas: Airbus utiliza IA para la optimización de rutas y gestión de flotas, logrando un ahorro del 15% en costos de combustible.

Innovación en la industria farmacéutica: Roche, la compañía farmacéutica, emplea IA para el descubrimiento de nuevos medicamentos, acelerando el proceso de investigación y desarrollo en un 50%.

Estos datos subrayan cómo la implementación de IA no solo impulsa la productividad y eficiencia operativa, sino que también promueve la innovación y la satisfacción del cliente, demostrando su impacto positivo en diversas industrias.

Aplicaciones prácticas de la IA

Desde la automatización de procesos que permite realizar tareas repetitivas y de rutina con mayor eficiencia y precisión, liberar al talento y reducir errores humanos; la optimización de la cadena de suministro que permite predecir la demanda, gestionar inventarios y mejorar la logística; la mejora de la atención al cliente con los asistentes virtuales inteligentes; el análisis predictivo para anticipar tendencias y comportamientos futuros; la optimización del marketing digital mediante la segmentación de audiencias, la personalización de contenido y la gestión de campañas publicitarias en tiempo real y el desarrollo de productos y servicios Innovadores desde diagnósticos médicos precisos hasta vehículos autónomos, la IA está impulsando la innovación en múltiples industrias.

La inteligencia artificial está impulsando mejoras significativas en las empresas europeas, desde aumentos en la productividad y optimización de procesos hasta mejoras en la toma de decisiones y la experiencia del cliente. Estos avances están permitiendo a las empresas no solo ser más eficientes y competitivas, sino también innovar y adaptarse a un mercado en constante y vertiginoso cambio. La adopción continua de IA promete seguir transformando el panorama empresarial europeo en los próximos años.

Herramientas basadas en la IA que facilitan el trabajo

Existen numerosas herramientas basadas en IA que están emergiendo y transformando la manera en que realizamos nuestras actividades diarias.

En Interim Manager Consulting, hemos implementado esta tecnología en nuestra Oficina Digital de Subvenciones. Junto con la Automatización de Procesos Robóticos (RPA) y la plataforma de flujos de trabajo automatizados, podemos gestionar todas las licitaciones, subvenciones y premios internacionales en tiempo récord y con un alto nivel de calidad, además de contribuir a una mejor distribución de los fondos públicos.

A continuación te presento algunas herramientas basadas en la IA que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida y productividad:

Chat GPT: revolucionaria herramienta para la generación de contenido escrito, como marketing de contenidos, ahorrando tiempo y recursos y artífice del gran impacto.

Frase.io que mejora el SEO mediante la búsqueda de palabras clave y la creación de contenido relevante.

Salesforce Einstein: Tecnología de IA integrada en soluciones CRM para identificar y priorizar oportunidades de venta.

DeepL: Herramienta de traducción automática que utiliza IA para traducir textos en múltiples idiomas con alta precisión.

Grammarly para detectar errores gramaticales y ofrecer sugerencias de estilo en la escritura.

NetBase Quid rastrea la correlación entre marcas y público en tiempo real, proporcionando perspectivas valiosas para campañas de marketing.

Synthesia: Plataforma que genera videos con avatares en varios idiomas, facilitando la creación de contenido de video personalizado.

10Web: Permite crear páginas web sin conocimientos de programación mediante una sencilla interfaz de arrastrar y soltar que facilita a cualquiera la creación de su propio sitio web.

Krea.ai que permite mejorar la calidad de las imágenes y crear nuevas.

Fireflies AI: Un asistente de IA para reuniones que te ayudará a tomar notas, transcribir debates y resumir reuniones, mejorando tus flujos de trabajo y tu eficiencia en el ámbito profesional.

Bardeen: Permite la gestión de datos y flujo de trabajo basada en la nube, pudiendo automatizar tareas mundanas y repetitivas, como la generación de informes, envío de recordatorios, entrada de datos y mucho más.

InboxPro: Es un conjunto de herramientas para la gestión del correo electrónico, el calendario y la productividad.

Hasta hoy hemos "alimentado" la IA con datos de baja calidad. Cuando seamos capaces de entrenarla con un conocimiento crítico y de alta calidad, los resultados que obtendremos se incrementarán significativamente.

En resumen, la IA se integra al talento humano como una herramienta complementaria, potenciando sus habilidades y permitiendo la consecución de metas más ambiciosas. Juntos, pueden alcanzar resultados extraordinarios y revolucionar empresas e instituciones, así como mejorar la calidad de vida de las personas.

“El único límite para la IA es la imaginación humana”. Chris Duffey