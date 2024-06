Primera implantación OFF GRID de ZHERO® Engineered by UNE en una vivienda de la Comunidad de Madrid

Los innovadores sistemas de almacenamiento de baterías de sal implantados están certificados por UL, ya que no presentan riesgos de explosión, incendio o emisión de gases tóxicos El sistema cuenta hoy en día con la satisfacción total del usuario, quien se ha librado por fin de las facturas de la energía en su vivienda, contribuyendo además a reducir la huella de carbono y ayudando a proteger el planeta.

SALT & SUN Energy, distribuidora en exclusiva para España y Portugal de la empresa italiana UNE (Universal Nature Energy), ha implantado con éxito el primer sistema de almacenamiento OFF GRID (desconectado de la red) en la Comunidad de Madrid.

Las baterías de sal y, concretamente, ZHERO® Engineered by UNE OFF GRID ha sido en este caso la mejor solución para optimizar el consumo eléctrico en esta vivienda. Fueron elegidas por sus particulares características: la primera a destacar es su seguridad. Estas baterías están certificadas por UL, ya que no presentan riesgos de explosión, incendio o emisión de gases tóxicos.

Además, tampoco están sujetas al efecto "memoria", funcionan con temperaturas extremas desde -20ºC hasta +60ºC, no necesitan ningún mantenimiento, son ecológicas, reciclables, regenerables, tienen 20 años de vida útil y su rendimiento no disminuye con el uso, incluso en caso de anomalía desconectan automáticamente hasta dos de las tiras afectadas y siguen funcionando con la potencia restante.

Estos argumentos hicieron que la decisión del propietario de la vivienda optara por su instalación. En cuanto a la vivienda, se trata de una casa unifamiliar de 350 m2 construidos, con 3 plantas y una parcela de 500 m2, que dispone también de piscina climatizada. Toda la energía en la misma viene suministrada por fuentes renovables, concretamente por unos 36 paneles de 450 w situados en la azotea.

La potente instalación de 16,2 kW permite que la casa unifamiliar tenga suficientes recursos, no solo para abastecerse durante el día de la energía necesaria, sino también para poder almacenar en su sistema ZHERO OFF GRID los 19,2 kW de que disponen sus baterías de sal.

De esta forma, esta vivienda es completamente autosuficiente, su climatización por medio de Geotermia se alimenta exclusivamente de energía renovable, así como el resto de las cargas. La razón de la elevada potencia de acumulación solicitada se debe principalmente a la climatización y al mantenimiento de la piscina, además del resto de electrodomésticos y las cargas habituales de una casa.

La instalación se llevó a cabo por el equipo de profesionales de SALT & SUN Energy y contó con la colaboración del jefe de ingenieros del promotor de la vivienda y de sus instaladores. A destacar que fue llevada a cabo en tiempo muy breve, ya que a diferencia de otros ZHERO OFF GRID es un sistema ALL IN ONE (todo en uno) y sus componentes vienen alojados en el interior de la máquina, esto permite la conexión de los cables del FV con la simple conexión MC4 tipo Plug & Play y la salida de los cables de corriente alterna hacia el cuadro eléctrico de la vivienda.

La operación fue fácil y rápida, como reconoció sorprendido el propio instalador. Además, para completar la instalación se conecta un grupo electrógeno que se pone en marcha automáticamente en cuanto sea necesaria la carga de las baterías en caso de que la energía fotovoltaica no sea suficiente o sea completamente inexistente debido a las condiciones meteorológicas desfavorables.

ZHERO OFF GRID se conecta posteriormente a la instalación eléctrica a una conexión por internet vía cable Ethernet o también vía Router inalámbrico mediante una extensión de rango, para que el sistema esté controlado en todo momento desde la fábrica de UNE, situada en Correggio (RE) Italia.

El usuario puede en cualquier momento monitorizar desde un smartphone, un Tablet o su PC, la producción y el consumo de su instalación.

Al mismo tiempo, el instalador, quien previamente habrá registrado el producto en la aplicación de fábrica, dispone en todo momento de toda la información técnica referente a la maquina montada y de las respectivas máquinas que montará en un futuro, todas integradas bajo su password.

La máquina pasará a estar monitorizada constantemente desde fábrica para poder analizar su comportamiento y poder hacer frente a cualquier aviso de alarma que requiera la intervención o no del instalador in situ, o simplemente la intervención en remoto para solucionar el posible problema o la actualización de algún firmware, sin tener que molestar al usuario.

Se trata, entonces, de un sistema revolucionario en muchos aspectos, sobre todo en cuanto a respeto por el planeta, ya que las baterías de sal son productos totalmente ecológicos, tanto en la extracción del material, así como en el reciclaje del mismo.

La sostenibilidad es un factor muy importante para SALT & SUN Energy, y para UNE (Universal Nature Energy). Todos los componentes del sistema son reciclables y se pueden sustituir individualmente evitando el desperdicio de materiales.

Sobre SALT & SUN ENERGY

SALT & SUN Energy, S.L. (https://www.ss-energy.es/) es la empresa distribuidora en exclusiva para España y Portugal de la italiana UNE (Universal Nature Energy), fundada con el objetivo de lograr la independencia energética de la red pública. Su producto estrella, ZHERO® Engineered by UNE, único en el mercado, ha revolucionado el mercado energético. Se trata de un sistema de almacenamiento dotado con una superpotente batería de sal recargable y una interesante alternativa, que utiliza al máximo todas las posibilidades de la energía natural y es totalmente respetuosa con el medioambiente, además de segura, sencilla, sostenible y presentar una extensa autonomía a largo plazo.

Con sede en Barcelona, SALT & SUN Energy, S.L. dirige su actividad en España, principalmente, a los sectores Energético y de Arquitectura y Construcción, a través de sus productos y de sus soluciones "all in one" ON GRID y OFF GRID.

A nivel internacional, la sede principal de UNE se encuentra en Correggio (Italia). Sus soluciones ON GRID y OFF GRID mediante sistemas de almacenamiento innovadores, pueden adaptarse hoy en día en el mercado fotovoltaico a diferentes entornos en los sectores a los que actualmente opera: Energético, Arquitectura y Construcción e Industria. Sus reconocidos casos de éxito ya son numerosos en todo el mundo.