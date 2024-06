Todo listo para una nueva y exitosa edición de 'Prescripción S. XXI', en la que tomarán parte un centenar de empresas de la construcción

Mañana viernes, la sede de ESIC de Barcelona acogerá diferentes debates en torno las últimas novedades y normativas del sector. Las voces expertas de Antonio Domínguez, Koldo Monreal, Conor Neill, Ángel García Caballero, Luca Dell’Oro, Albert Grau, Eloi Tarrés o Sergi Gargallo serán las encargadas de moderar el evento Ya está todo preparado en la sede de la prestigiosa escuela de negocios ESIC de Barcelona para que arranque una nueva edición de los "Encuentros de Prescripción S. XXI", citas ineludibles para el sector de la construcción y el diseño interior. El lema escogido por los organizadores para esta nueva edición de "Prescripción S. XXI" será, precisamente, "Personas que caminan juntas en la transformación de la construcción".

A partir de las 10.30 de la mañana, la capital catalana recibirá a los cientos de asistentes a estos encuentros, expertos y responsables de diferentes empresas del sector que tratan de poner el foco en el mundo de la prescripción.

El éxito de estas jornadas ha hecho que ya se hayan celebrado hasta cuatro ediciones de estos encuentros a raíz de la iniciativa impulsada en Pamplona en 2019 por Antonio Domínguez, Director de desarrollo de negocio de DOMO by Indalsu, Arkaitz Aguirre, International Business Developer de Griesser España y Koldo Monreal, consejero delegado de Onhaus. En la actualidad, el Grupo Prescripción S. XXI está formado por más de un centenar de profesionales, que representan a casi 90 empresas.

El ciclo de estos relevantes eventos nació con la intención de poner luz a una forma de prescribir diferente, de ahí que los precursores de estos encuentros estén seguros de que la inminente jornada en Barcelona será fructífera como las celebradas hasta la fecha.

Dicha jornada la abrirá Ángel García Caballero, quien en calidad de Director Comercial de ESIC en Cataluña hará la pertinente bienvenida a los asistentes. A continuación, los temas que protagonizarán las ponencias serán "La importancia del talento y la formación" y "Sostenibilidad y protección contra incendios, ¿avanzan alineados?", espacios que serán moderados por Luca Dell’Oro y Albert Grau, respectivamente.

Más tarde será el turno de Eloi Tarrés, quien moderará la mesa que tratará de abordar "Las soluciones de gestión del suelo y la industrialización. ¿Solución para el acceso a la vivienda?". Sergi Gargallo pilotará el debate sobre "Arquitectura y salud", mientras que Koldo Monreal hará lo propio respecto a la "Cultura, ética y sociedad en la construcción".

Por último, Antonio Domínguez moderará el espacio que llevará por título "Decálogo de la prescripción", mientras que Conor Neill será el encargado de moderar la última mesa de la jornada y que abordará el "Dirigir desde el propósito".

A buen seguro que los numerosos expertos que acudan y participen alimentarán los sucesivos debates entre los asistentes, todo un grupo de profesionales que forman parte de empresas fabricantes líderes en su segmento con una dilatada experiencia en prescripción en arquitectura. "Prescripción S. XXI" se trata de un grupo que ha ido creciendo desde su fundación y entre sus componentes hay empresas de cerramientos, aislamientos, protección solar, ventilación, monitorización, ingeniería o arquitectura pasiva, entre otros.

Concretamente, la próxima edición contarán con representantes de empresas de grande recorrido como Eibho, Buo Home, Griesser, Hyline, DOMO by Indalsu, Maldonado Smart, Security Concept Developer, Instraset, ISO Chemie, Kapturall, Knauf Insulation, LG, Onhaus, Procomsa, PAEE, Meta Consulting Solutions, Rockwool, Sombrah, Somfy, The Adecco Group, Varquitectos, BMI / Chova, Zehnder, AAFF Arquitectos, Caledonian, Incerco, Inmat, Metapolis, Siemens, Leds C4, Ciare, DMDVA, Proarquitectura, Componentes y unidades constructivas, NAN, Erro y Eugui, COAATM, Viguetas Navarras, Sika, Arquima, Inhaus, Belén Villalvilla, Aenor, Louvelia, CICNA, Persax, Font Design Group, Hormipresa, Lignum Tech, Anusol, URSA, Siles 31, Duravit, CTEEP, Cosentino, Termochip, Ursa, Loxam-Hune, La pintureria, SIM 10 Energía, Armangué, Show2be, Fermax, Aszende, Evowall, Medgon, La ebanistería, Simona Garufi Studio, Acieroid, Salvi Lighting, Manni Green Tech, Javier Sancho, Ejot Ibérica, Martínez & Seuba, Aliaxis, Energreen Design, Mocaplast, Discesur o Barnaglass, entre otras.

Después de esta inminente y nueva edición de los "Encuentros de Prescripción S. XXI" en la capital catalana, será Madrid la que reciba el próximo 15 de julio a los cientos de asistentes a estas citas que tratan de poner el foco en el mundo de la prescripción.