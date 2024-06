Así es Giggleberries, un top ventas de Siwon que vuelve a estar disponible tras 8 meses agotado

Siwon sigue en la cresta de la ola en vanguardismo, extravagancia y aporte en el mundo del cuidado personal masculino y ahora trae de vuelta el Giggleberries Gel con el que revolucionaron el mercado de las cremas íntimas para hombres. Junio es mes de calor, de comienzo de verano y porque no decirlo, de sudor y bochorno. Es por eso que no es casualidad que Siwon haya decidido relanzar ahora su crema para el cuidado de la zona íntima.

¿Qué es eso del Giggleberries? Las cremas sobre el cuidado íntimo femenino están a la orden del día, pero es algo más inusual encontrar algo similar para el sector masculino. Giggleberries de Siwon se trata de una crema con textura gel-gelatina de color rosa y olor a golosina que darán ganas hasta de probarla. Una crema pensada y diseñada para el momento post-depilación de las zonas íntimas porque es algo de los que pocos hablan, pero ¿puede haber algo más molesto que los picores y la irritación de estas zonas bajas?

Además, en esta época del año la sudoración es más fuerte e intensa y gracias al efecto desodorante que posee esta crema se puede acabar con este problema.

Giggleberries es una crema que calma, hidrata y desodoriza al instante. Se puede usar inmediatamente después de ‘barrer el sótano’, llevarla encima cuando se tengan planes, por si surge algo de improviso, y también en momentos íntimos consigo mismo.

Nueva fórmula mejorada Siwon siempre ha reivindicado los principios activos de sus productos y su guiño a la cosmética coreana. Con esta nueva reformulación de la crema íntima, no iban a ser menos. Sus principales ingredientes son la Rosa Mosqueta, que regenera, hidrata, reafirma y actúa como antiinflamatorio; Aloe Vera, que hidrata y proporciona un efecto antibacteriano; Extracto de Bambú, que regenera y proporciona limpieza; Acid Shikimic, que actúa como desodorante y Centella Asiática, que calma y alivia los picores que se puedan producir.

Giggleberries, un top ventas de Siwon En definitiva, Giggleberries una de las cremas más innovadoras de Siwon vuelve por todo lo grande después de 8 largos meses con una reformulación y mejora para hacer sentir las zonas íntimas masculinas más cuidadas y protegidas.